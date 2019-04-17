Маркл занялась поисками нового мужчины в свою семью: что это значит

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри собираются нарушить очередную королевскую традицию и нанять для присмотра за будущим ребенком мужчину-няню.

По данным The Mirror, будущая мама старательно ищет гувернера с американским корнями из-за собственного происхождения.

Уточняется, что со стороны герцогини некий 37-летний мужчина обратился за помощью в агентство по подбору специалистов. Ведутся поиски кандидата, который сможет приступить к работе в течение следующих трех месяцев.

Принц Гарри и Меган Маркл Instagram@kensingtonroyal

Новости Cтало известно о несносном поведении Меган Маркл

По словам источника, Маркл и Гарри имеют четкие представления о том, как они будут воспитывать своего ребенка.

"Меган сказала, что предпочитает американца британцу и хочет, чтобы он чувствовал себя частью семьи, а не сотрудником в форме. Это важно для нее, она никогда не скрывала тот факт, что очень гордится своими американскими корнями", – сказал информатор.

Принц Гарри и Меган Маркл Instagram@kensingtonroyal

По его словам, оклад будущей няни-мужчины составит до 70 тысяч фунтов стерлингов в год в зависимости от опыта. Кандидаты должны будут пройти собеседование с Меган и Гарри, а счастливчик останется жить в их коттедже и даже сможет воспользоваться автомобилем.

По традиции за королевскими детьми присматривали выпускницы колледжа Норланд, которых готовит нянь для обеспеченных семей. В этом году среди выпускниц заведения оказалось всего два парня. При чем ранее мужчины никогда еще не присматривали за монаршими детьми.

Типичная королевская гувернантка

Как сообщал OBOZREVATEL:

Меган Маркл и принц Гарри нарушили много традиций королевской семьи. Герцогиня отказалась рожать в том же месте, где это делали Кейт Миддлтон и принцесса Диана.

4 апреля Маркл и принц Гарри переехали в новый дом, в реставрацию которого вложили много денег.

Герцогиня отказалась от услуг придворных акушеров, захотев, чтобы при родах присутствовала частная команда медиков-женщин.

А уже почти перед родами Меган и Гарри сообщили, что не будут позировать с ребенком на ступеньках. Они отметят это событие только в кругу семьи.

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