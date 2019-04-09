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/Женский журнал

Маркл вновь пошла наперекор королевской семье из-за ребенка

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушила очередные королевские традиции, отказавшись от команды придворных врачей-акушеров.

По данным Daily Mail, она заявила, что не хочет, чтобы они наблюдали за рождением ее первенца, потому потребовала заменить их на частную команду медиков.

Гинекологи Алан Фартинг и Гайя Торп-Бестон принимали роды у Кейт Миддлтон, однако Маркл называет их "мужчинами в костюмах". Герцогиня настаивает, чтобы за этим процессом наблюдали женщины.

Маркл вновь пошла наперекор королевской семье из-за ребенка

Несмотря на замашки Меган, придворные врачи все же будут неподалеку, чтобы в случае осложнений немедленно вмешаться в процесс.

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"Это немного удивительно. Эти люди являются лучшими из лучших", "Это несколько озадачило некоторых из нас", – поделились источники.

Личности частных врачей не разглашаются. По некоторым данным, их услуга обойдется герцогине в круглую сумму, потому что придворные врачи не взимали плату за свои услуги.

Маркл вновь пошла наперекор королевской семье из-за ребенка

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Персоны
Меган МарклПринц Гарри
Место
Великобритания
Тег
роды
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