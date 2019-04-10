Маркл удивила заявлением о предстоящих родах: в Британии забили тревогу

Герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается пойти по стопам королевы Елизаветы II и родить ребенка дома, в своем коттедже Фрогмор в Винздоре.

Как сообщает Daily Mail, жена принца Гарри чувствует себя хорошо, поэтому не видит причин для того, чтобы отправляться в больницу. Также отмечается, что она не хочет чувствовать себя в "аквариуме с золотыми рыбками".

Меган Маркл Фото: Daily Mail

И все же, по словам источников, приближенных к королевской семье, будущие родители не исключают экстренной госпитализации, ведь у женщин, впервые рожающих в возрасте старше 35 лет, весьма высок риск преждевременных родов или необходимости кесарева сечения.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушила очередные королевские традиции, отказавшись от команды придворных врачей-акушеров.

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