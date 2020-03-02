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2 марта • обновлено в 09:40
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/ Женский журнал

Маркл снова огорчила Елизавету II: что сделала герцогиня

4.6т
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Меган Маркл решила не брать с собой в Великобританию маленького сына Арчи. Такое решение огорчило королевскую семью, в том числе и королеву Елизавету II.

Об этом сообщает издание The Sun.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Новости
Власти Канады нанесли сокрушительный удар по Маркл и Гарри

Так, сообщается, что на следующей неделе Меган, которая сейчас находится в Канаде, прилетит к принцу Гарри в Лондон, чтобы появиться на официальных мероприятиях.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Getty

Правда, Маркл решила не брать маленького сына Арчи с собой, а оставить его в Канаде, чем очень огорчила Елизавету II и принца Филиппа. Ведь, как пишет издание, королевская семья не видела Арчи уже 14 недель.

Королева Елизавета II

Королева Елизавета II

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Елизавета II Меган Маркл
Место
Великобритания
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Надо же какая новость!
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