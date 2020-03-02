Маркл снова огорчила Елизавету II: что сделала герцогиня

Меган Маркл решила не брать с собой в Великобританию маленького сына Арчи. Такое решение огорчило королевскую семью, в том числе и королеву Елизавету II.

Об этом сообщает издание The Sun.

Меган Маркл Getty

Новости Власти Канады нанесли сокрушительный удар по Маркл и Гарри

Так, сообщается, что на следующей неделе Меган, которая сейчас находится в Канаде, прилетит к принцу Гарри в Лондон, чтобы появиться на официальных мероприятиях.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи Getty

Правда, Маркл решила не брать маленького сына Арчи с собой, а оставить его в Канаде, чем очень огорчила Елизавету II и принца Филиппа. Ведь, как пишет издание, королевская семья не видела Арчи уже 14 недель.

Королева Елизавета II Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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