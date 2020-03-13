Маркл резко высказалась о королевской семье: чем недовольна герцогиня

Меган Маркл осталась недовольна своей поездкой в Великобританию, в частности поведением королевской семьи при встрече.
Об этом, как передает издание Daily Mail, герцогиня рассказала в беседе близкому другу.
Принц Гарри и Меган Маркл
Getty
Так, по словам друга, последняя поездка Маркл и Гарри в Великобританию стала подтверждением тому, что их решение отказаться от королевских полномочий было правильным:
"Меган сказала, что эта поездка стала подтверждением того, что они с Гарри приняли верное решение. Герцогиня не почувствовала ничего, кроме напряжения и негатива. Между членами королевской семьи нет тепла. Она хочет, чтобы Арчи рос в радостной атмосфере".
Меган Маркл
Getty
Кроме того, Маркл не понравилось поведение Кейт Миддлтон:
"Меган назвала монархов странными и добавила, что никто не обнимается в их семье. Особенно ее смутила Кейт, которая выглядела более взволнованной, чем остальные. Она даже с трудом смотрела на Меган, не говоря уже о том, чтобы завести беседу".
Меган Маркл и принц Гарри в Великобритании
Getty
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кейт Миддлтон проигнорировала Меган Маркл и принца Гарри во время службы в Вестминстерском аббатстве, посвященной Дню Содружества.
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