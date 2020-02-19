Главная Новости
19 февраля • обновлено в 10:54
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Женский журнал

Маркл подставила Миддлтон в ее день рождения

2.2т
Читать материал на украинском

Сестра Меган Маркл Саманта сообщила, что герцогиня недолюбливает Кейт Миддлтон и намеренно испортила ее день рождения в этом году.

Такое заявление 54-летняя женщина сделала в комментарии изданию Daily Star.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Новости
Из-за Маркл и Гарри 15 людей остались без работы: что произошло

Так, по словам Саманты, в Кейт Меган видит соперницу. Именно поэтому Маркл и Гарри сообщили о том, что отказываются от королевских обязанностей в день рождения Миддлтон – 9 января. Таким образом Меган хотела, чтобы все внимание было направлено на нее, а не Кейт.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Getty

"Грустно, что она сделала это (заявление о сложении королевских полномочий) в день рождения Кейт – я полагаю, что она ревновала к прекрасной Кейт. Она никогда не могла сравниться с ней – Кейт знаковая!", – заявила Саманта.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персоны
Кейт Миддлтон Меган Маркл
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
маркл - реальный утконос
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги