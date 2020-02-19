Маркл подставила Миддлтон в ее день рождения

Сестра Меган Маркл Саманта сообщила, что герцогиня недолюбливает Кейт Миддлтон и намеренно испортила ее день рождения в этом году.

Такое заявление 54-летняя женщина сделала в комментарии изданию Daily Star.

Меган Маркл Getty

Так, по словам Саманты, в Кейт Меган видит соперницу. Именно поэтому Маркл и Гарри сообщили о том, что отказываются от королевских обязанностей в день рождения Миддлтон – 9 января. Таким образом Меган хотела, чтобы все внимание было направлено на нее, а не Кейт.

Кейт Миддлтон Getty

"Грустно, что она сделала это (заявление о сложении королевских полномочий) в день рождения Кейт – я полагаю, что она ревновала к прекрасной Кейт. Она никогда не могла сравниться с ней – Кейт знаковая!", – заявила Саманта.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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