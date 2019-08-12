Маркл оказалась в центре скандала с таблетками для похудения

Имя герцогини Сассекской Меган Маркл незаконно использовали в рекламе таблеток для похудения.
Как сообщает The Mirror, сразу на нескольких сайтах появились "таблетки Меган", которые якобы изобрела сама супруга принца Гарри. В описании к продукту указывалось, что данное средство поможет сбросить лишний вес без изнуряющих диет и спортивных упражнений.
Меган Маркл
Более того, мошенники опубликовали поддельное интервью с Маркл, в котором она якобы рассказала об эффективности "чудо-средства".
"После родов я потеряла форму. Но с помощью таблеток кето я опять такая, как и раньше", — говорилось под снимком Меган.
Меган Маркл
Мошенники также утверждали, что Маркл пошла наперекор королевской семье во имя своего нового изобретения и считает эти таблетки делом всей своей жизни. Букингемский дворец моментально отреагировал на эту аферу и потребовал прекратить порочить репутацию герцогини, используя ее имя в рекламе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получила титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
Спустя два месяца после родов, 6 июля Меган и Гарри крестили сына. Церемония проходила в закрытом порядке.
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