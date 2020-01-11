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11 января • обновлено в 14:17
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Маркл нашла работу после ухода из семьи королевы Елизаветы

1.2т
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Супруга принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney, согласно которому она будет озвучивать персонажей.

Как сообщил Daily Mail, полученные деньги будут направляться на благотворительность в помощь слонам.

Все деньги будут направлены организации "Слоны без границ" (Elephants Without Borders), которая занимается сохранением дикой природы и защищает животных от рук браконьеров.

Маркл нашла работу после ухода из семьи королевы Елизаветы
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Маркл нашла работу после ухода из семьи королевы Елизаветы
Маркл нашла работу после ухода из семьи королевы Елизаветы

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия. Читайте о том, чем чревато их решение и от чего им придется отказаться.

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Автор
Юрко Медянык
Место
Великобритания
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