Маркл нашла работу после ухода из семьи королевы Елизаветы

Супруга принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney, согласно которому она будет озвучивать персонажей.

Как сообщил Daily Mail, полученные деньги будут направляться на благотворительность в помощь слонам.

Все деньги будут направлены организации "Слоны без границ" (Elephants Without Borders), которая занимается сохранением дикой природы и защищает животных от рук браконьеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия. Читайте о том, чем чревато их решение и от чего им придется отказаться.

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