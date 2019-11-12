Маркл и принц Гарри задумали нарушить важную традицию: что случилось

Принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган Маркл могут отказаться от традиционной встрече Рождества с королевой Елизаветой II.
По данным издания Daily Express, королевская чета сейчас находится в США, где 10 ноября участвовала в мероприятиях по случаю Дня памяти павших.
Традиционно, на Рождество и Новый год Елизавета II встречает своих родственников в Сандрингемском дворце, расположенном в графстве Норфолк. Источники, близкие к королевской семье, не исключают, что в этом году очередная традиция будет нарушена со стороны Маркл и Гарри, хотя окончательное решение пока не принято.
Меган Маркл и принц Гарри в США
instagram/sussexroyal
Недавно было объявлено, что парочка собирается взять шестинедельный перерыв от королевских обязанностей, чтобы провести День Благодарения с матерью Маркл в Калифорнии. Такое сообщение появилось после совместного африканского путешествия.
"Сейчас еще ничего не решено. Им придется решить, где именно они хотят быть. Но есть вероятность, что они останутся в Калифорнии, где живет мать Меган Дориа", – уточнил источник.
Принц Гарри на мероприятиях в США
instagram/sussexroyal
Меган Маркл и принц Гарри
instagram/sussexroyal
Меган Маркл в США
instagram/sussexroyal
Как сообщал OBOZREVATEL:
Меган Маркл и принц Гарри нарушили много традиций королевской семьи. Герцогиня отказалась рожать в том же месте, где это делали Кейт Миддлтон и принцесса Диана.
4 апреля Маркл и принц Гарри переехали в новый дом, в реставрацию которого вложили много денег.
Герцогиня отказалась от услуг придворных акушеров, захотев, чтобы при родах присутствовала частная команда медиков-женщин.
А уже почти перед родами Меган и Гарри сообщили, что не будут позировать с ребенком.
6 мая у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
8 мая Меган и Гарри показали новорожденного публике, когда герцогиню Сассекскую доставили из больницы в резиденцию.
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