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12 ноября • обновлено в 17:44
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/ Женский журнал

Маркл и принц Гарри задумали нарушить важную традицию: что случилось

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Принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган Маркл могут отказаться от традиционной встрече Рождества с королевой Елизаветой II.

По данным издания Daily Express, королевская чета сейчас находится в США, где 10 ноября участвовала в мероприятиях по случаю Дня памяти павших.

Традиционно, на Рождество и Новый год Елизавета II встречает своих родственников в Сандрингемском дворце, расположенном в графстве Норфолк. Источники, близкие к королевской семье, не исключают, что в этом году очередная традиция будет нарушена со стороны Маркл и Гарри, хотя окончательное решение пока не принято.

Меган Маркл и принц Гарри в США

Меган Маркл и принц Гарри в США

instagram/sussexroyal

Новости
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Недавно было объявлено, что парочка собирается взять шестинедельный перерыв от королевских обязанностей, чтобы провести День Благодарения с матерью Маркл в Калифорнии. Такое сообщение появилось после совместного африканского путешествия.

"Сейчас еще ничего не решено. Им придется решить, где именно они хотят быть. Но есть вероятность, что они останутся в Калифорнии, где живет мать Меган Дориа", – уточнил источник.

Принц Гарри на мероприятиях в США

Принц Гарри на мероприятиях в США

instagram/sussexroyal

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

instagram/sussexroyal

Меган Маркл в США

Меган Маркл в США

instagram/sussexroyal

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Персоны
Меган Маркл Принц Гарри Елизавета II
Место
Великобритания
Тег
Рождество
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