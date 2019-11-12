Маркл и принц Гарри задумали нарушить важную традицию: что случилось

Принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган Маркл могут отказаться от традиционной встрече Рождества с королевой Елизаветой II.

По данным издания Daily Express, королевская чета сейчас находится в США, где 10 ноября участвовала в мероприятиях по случаю Дня памяти павших.

Традиционно, на Рождество и Новый год Елизавета II встречает своих родственников в Сандрингемском дворце, расположенном в графстве Норфолк. Источники, близкие к королевской семье, не исключают, что в этом году очередная традиция будет нарушена со стороны Маркл и Гарри, хотя окончательное решение пока не принято.

Меган Маркл и принц Гарри в США instagram/sussexroyal

Недавно было объявлено, что парочка собирается взять шестинедельный перерыв от королевских обязанностей, чтобы провести День Благодарения с матерью Маркл в Калифорнии. Такое сообщение появилось после совместного африканского путешествия.

"Сейчас еще ничего не решено. Им придется решить, где именно они хотят быть. Но есть вероятность, что они останутся в Калифорнии, где живет мать Меган Дориа", – уточнил источник.

Принц Гарри на мероприятиях в США instagram/sussexroyal

Меган Маркл и принц Гарри instagram/sussexroyal

Меган Маркл в США instagram/sussexroyal

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