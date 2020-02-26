Маркл и Гарри вызвали гнев канадцев: в чем причина

Жители Канады отказываются оплачивать расходы на безопасность Меган Маркл, принца Гарри и их сына Арчи.

Как передает издание Daily Express, об этом заявил директор Канадской федерации налогоплательщиков (CTF) Аарон Вудрик.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

"Если канадцы будут вынуждены платить за Гарри и Меган, то будущее монархии в Канаде окажется под угрозой. Даже те люди, которые выступают за монархию, недовольны ситуацией. Риск здесь заключается в том, что если сага о Меган и Гарри разыграется плохо, это может негативно повлиять на имидж королевской семьи в целом. Я надеюсь, что не будет какого-то действительно агрессивного толчка к тому, чтобы избавиться от монархии. Однако, если история с Гарри и Меган обернется такой экстремальной ценой для канадцев, некоторые из них поставят под сомнение всю договоренность с монархией", – цитирует издание Вудрика.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty

Также, по словам Аарона, большинство канадцев скептически настроены по отношению к Гарри и Меган:

"По сути дела, Гарри и Меган не рассматриваются здесь как члены королевской семьи. Они считаются богатыми знаменитостями. Если бы голливудские звезды переехали сюда, они сами бы платили по своим счетам. У нас есть богатые спортсмены, знаменитости и высокопоставленные люди, которые воплощают здесь всевозможные прекрасные благотворительные работы и собирают деньги на добрые дела. Но мы не платим за их безопасность. Мы не думаем, что у Гарри и Меган должно быть по‑другому. Они могут приехать к нам, но мы не хотим платить за них ни копейки".

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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