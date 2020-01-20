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20 января • обновлено в 09:40
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/ Женский журнал

Маркл и Гарри лишили титулов: принц опечален последствиями ухода из королевской семьи

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Принц Гарри впервые прокомментировал отказ от королевских полномочий и решение лишить их с Меган Маркл титулов.

Об этом он рассказал 19 января на ужине для представителей благотворительной организации Sentebale в Лондоне. А спустя время видео с выступления Гарри было опубликовано на их с Меган официальном аккаунте в Instagram.

Принц Гарри

Принц Гарри

Getty

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"Прежде, чем я начну, должен сказать, что могу только представлять, что вы, возможно, слышали или, вероятно, читали в течение последних нескольких недель... Итак, я хочу, чтобы вы услышали от меня правду настолько, насколько я могу ее донести не как принц или герцог, а как Гарри, тот самый человек, за взрослением которого многие из вас наблюдали последние 35 лет", – сказал в начале речи принц.

"Великобритания это мой дом и место, которое я люблю. Я знаю, что вы узнали меня достаточно хорошо за все эти годы, чтобы поверить: женщина, которую я выбрал в качестве своей жены, придерживается тех же ценностей, что и я. Мы оба делали все возможное, чтобы поднять флаг и с гордостью выполнять наши обязанности в этой стране. После женитьбы мы с Меган были взволнованы. Мы надеялись и были здесь, чтобы служить", – говорит Гарри.

Принц Гарри

Принц Гарри

Getty

"По этим причинам у меня вызывает большую печаль, что все это заканчивается подобным образом. Мне очень грустно, что это произошло. Решение отступить, которое я принял ради жены и себя, не было легкомысленным. Этому предшествовали долгие месяцы переговоров. Я знаю, что не всегда делал все, как надо, но иного выхода не было", – добавил принц.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Getty

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Автор
Анна Михно
Персоны
Меган Маркл Принц Гарри
Место
Великобритания
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