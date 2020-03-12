Маркл и Гарри довели до слез подчиненных: в чем причина

Меган Маркл и принц Гарри, которые сейчас находятся в Великобритании, устроили прощальный ужин для своих подчиненных и довели их до слез.

Как сообщает издание The Sun, герцоги Сассекские организовали вечеринку в элитном ресторане отеля Goring, который находится неподалеку с Букингемским дворцом.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Меган и Гарри поблагодарили своих сотрудников за работу, ведь, как известно, персонал пары потеряет свои места после того, как герцоги закроют офис в Лондоне, – 1 апреля.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Впрочем, как передает издание, прощальный ужин выдался довольно эмоциональным: некоторые сотрудники не смогли сдержать слез.

"Они подняли тост за команду и поблагодарили их за все, что они сделали. Некоторые из сотрудников плакали", – пишет таблоид.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram