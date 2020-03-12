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12 марта • обновлено в 09:22
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/ Женский журнал

Маркл и Гарри довели до слез подчиненных: в чем причина

1.1т
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Меган Маркл и принц Гарри, которые сейчас находятся в Великобритании, устроили прощальный ужин для своих подчиненных и довели их до слез.

Как сообщает издание The Sun, герцоги Сассекские организовали вечеринку в элитном ресторане отеля Goring, который находится неподалеку с Букингемским дворцом.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Меган и Гарри поблагодарили своих сотрудников за работу, ведь, как известно, персонал пары потеряет свои места после того, как герцоги закроют офис в Лондоне, – 1 апреля.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Впрочем, как передает издание, прощальный ужин выдался довольно эмоциональным: некоторые сотрудники не смогли сдержать слез.

"Они подняли тост за команду и поблагодарили их за все, что они сделали. Некоторые из сотрудников плакали", пишет таблоид.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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