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/Женский журнал

Маркл довела? Принца Гарри поймали за запретным занятием

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В среду, 30 января, вопреки запретам герцогини Сассекской Меган Маркл, принц Гарри посетил пивной бар.

Как сообщает Us Weekly, 34-летнего внука королевы Елизаветы засекли в заведении The Sands End, куда он нередко ходил до знакомства со своей супругой. В баре его сопровождали несколько одетых в штатское охранников.

Маркл довела? Принца Гарри поймали за запретным занятием

Принц Гарри

Фото: Carl Recine

Маркл довела? Принца Гарри поймали за запретным занятием

Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Reuters

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По словам инсайдеров, беременная герцогиня давно заставляет Гарри вести здоровый образ жизни. Ведь она исключила из своего рациона тонизирующие напитки, чтобы не навредить будущему ребенку, и попросила мужа поддержать ее в этом. Однако Гарри, похоже, не выдержал и оступился.

Маркл довела? Принца Гарри поймали за запретным занятием

Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Reuters

Отмечается, что в юности принц обожал вечеринки и часто позволял себе выпить лишнего. Так, его биограф Кэти Николл написала в своей новой книге, что в 2001 году Гарри даже запретили посещать один из пабов (где не только пили спиртное, но и курили марихуану) — после того, как принц в пьяном виде накричал на менеджера заведения, который был французом, обозвав его "чертовой лягушкой".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что брак принца Гарри и Меган Маркл может разрушиться. Так, высокопоставленные члены королевской семьи и дворцовые чиновники начали вести кризисные переговоры о том, что может произойти, если пара разведется.

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Персона
Принц Гарри
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