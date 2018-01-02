Отцовство. День 366. Стеше 1 год.

Она родилась сразу после новогодней ночи, мы отправились в роддом в 4 утра и в 8 утра она уже показала, что голос у нее не хуже Монтсеррат Кабалье. И это был самый счастливый новый год в моей жизни.

(Новая жизнь реально началась с нового года, причем и у нее, и у нас. Так что если хотите её начать - рожайте 1 января :) )

Я долго шутил, что наконец-то проглядывают черты лица. Мне казалось, что вот-вот еще и будет более ярко выраженное лицо, которое будет у взрослой Стеши. И пытался увидеть ее взрослую. Но с каждым днем она просто становится взрослее.

Её характер - упорный и уверенный. Взгляд - открытый с большущими красивыми глазами;

Привычки - кушать по 4 раза в день, требовать добавки, сидеть на мне и не слазить, как только я дома.

Новости Нет ничего прекраснее отцовства

Она может переговорить всякого, но я этот стешианский марсианский язык еще не понимаю. Наш она изучает усиленно.

Она ставит рекорды - может проползти квартиру за считанные секунды. Я уже не ползаю так быстро, но ради нее стараюсь.

Она - мое большое вдохновение. Я даже пишу небольшую книгу про отцовство.

Ее большие глаза, похоже, будут привлекать не одного принца, но пока я наслаждаюсь единоличным мужским присутствием в ее жизни. Муахаха.

Когда я прихожу домой вечером, она визжит и смеется так, словно мы не виделись не 8 часов, а лет двадцать, которые я провел на необитаемом острове. И я тоже смеюсь.

В общем, пока она не скажет, что она чувствует, но я счастлив, что я её папа.