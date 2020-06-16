Мама пятерых детей сбросила 115 кг и стала звездой Instagram

Жительница Норт-Йоркшира (Великобритания) Симон Гейтли сбросила в сумме 115 килограммов после рождения пятерых детей и стала звездой соцсети Instagram.

Об этом сообщает Daily Mail. По словам издания, 38-летняя женщина смогла прийти в идеальную форму, занявшись спортом и изменив рацион питания. Она также ежедневно утром выходит на полуторачасовую пробежку, регулярно гуляет с собакой и при этом успевает воспитывать детей.

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Сейчас на страницу Гейтли в Instagram подписаны более 46 тысяч человек. По словам женщины, у нее регулярно просят совета мужчины, которые обеспокоены, что жены не могут сбросить вес после рождения ребенка.

"Я тренируюсь даже вместе с детьми, которые воспринимают это как игру", – заявляла она.

Симон Гейтли занимается спортом с дочерью

Симон Гейтли c детьми

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Отмечается, что не все подписчики верят фантастической истории 38-летней женщины. Некоторые утверждают, что добиться такой потрясающей формы – плоского живота и накачанного тела – после рождения пятерых детей просто невозможно. Они подозревают, что Симон Гейтли воспользовалась услугами суррогатной матери.

Беременная Симон Гейтли с дочерью

Симон Гейтли с дочерью

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как австралийка смогла похудеть вдвое благодаря регулярным занятиям спортом и специальной диете.