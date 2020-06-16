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Мама пятерых детей сбросила 115 кг и стала звездой Instagram

Кристина Долматова
Кристина Долматова
Lady
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Мама пятерых детей сбросила 115 кг и стала звездой Instagram

Жительница Норт-Йоркшира (Великобритания) Симон Гейтли сбросила в сумме 115 килограммов после рождения пятерых детей и стала звездой соцсети Instagram.

Об этом сообщает Daily Mail. По словам издания, 38-летняя женщина смогла прийти в идеальную форму, занявшись спортом и изменив рацион питания. Она также ежедневно утром выходит на полуторачасовую пробежку, регулярно гуляет с собакой и при этом успевает воспитывать детей.

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Сейчас на страницу Гейтли в Instagram подписаны более 46 тысяч человек. По словам женщины, у нее регулярно просят совета мужчины, которые обеспокоены, что жены не могут сбросить вес после рождения ребенка.

"Я тренируюсь даже вместе с детьми, которые воспринимают это как игру", – заявляла она.

Симон Гейтли занимается спортом с дочерью

Симон Гейтли занимается спортом с дочерью

Симон Гейтли c детьми

Симон Гейтли c детьми

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Отмечается, что не все подписчики верят фантастической истории 38-летней женщины. Некоторые утверждают, что добиться такой потрясающей формы – плоского живота и накачанного тела – после рождения пятерых детей просто невозможно. Они подозревают, что Симон Гейтли воспользовалась услугами суррогатной матери.

Беременная Симон Гейтли с дочерью

Беременная Симон Гейтли с дочерью

Симон Гейтли с дочерью

Симон Гейтли с дочерью

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Симон Гейтли

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как австралийка смогла похудеть вдвое благодаря регулярным занятиям спортом и специальной диете.

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  1. /Lady