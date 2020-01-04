Гадания на Рождество 2020: как наворожить любовь и счастье

Считается, что Рождественская ночь — лучшее время для гадания, а ворожат в сочельник исключительно девушки.

Несколько советов, о том как правильно гадать в канун Рождества и чего опасаться во время магического обряда.

Откуда пришел обычай

Гадание в Рождество, нехристианская традиция и церковь всегда осуждала этот обычай. Предполагают, что гадание на святвечер досталось нам от предков-славян, которые, как известно, были язычниками.

И как церковь не старалась искоренить эту традицию, ничего не получилось.

По большому счету все христианские праздники наложены на языческие, славянские, так же как и старые храмы, построенные сплошь на местах капищ. Поэтому и традиции у нас смешанные, христианско-языческие.

Гадание на Рождество — это часть Святок, древнеславянского праздничного ритуала.

Начинаются Святки 6 января, а заканчиваются 18 января. По верованиям предков именно в этот период потусторонние силы особенно сильны, что и улучшает качество гадания.

Как гадают на Рождество

Гадать на Рождество положено ночью, с 6 на 7 января, до наступления сочельника. В эту ночь нечистая сила, чувствуя свою скорую гибель, отрывается по полной. А вообще, гадания продолжаются вплоть до 19 января, до Крещения.

На женихов девушки гадают на Екатерины ( 9 января) и на Василия.(14 января).

Особенности обряда

Ворожба открывает дверь в неведомое, сакральное, поэтому и сам процесс гадания иррационален и вести себя нужно соответственно.

Избавьтесь от традиционного мышления, ну думайте об обычных, земных заботах. Если хотите узнать, что будет, сконцентрируйтесь на самом сокровенном.

Во время гадания прислушивайтесь к своим ощущениям.

Перед ворожбой уберите обереги, защитные талисманы подальше. В противном случае потусторонние силы не станут общаться с вами.

Одежда гадающего должна быть свободной, без узлов и поясов.

Распустите волосы и уберите всевозможные заколки и прочие аксессуары для волос.

Помните, что во время гадания нельзя скрещивать руки или ноги.

Гадание в Рождественскую ночь в високосный год

Гадать в високосный год не рекомендуется, поскольку к февралю добавлен лишний день, именуемый в народе Касьяновым.

Кассиан — римский святой, но у нас его считают завистливым, жадным и даже приписывают тайную связь с дьяволом.

Так что, по всем канонам в этому году лучше не гадать, чтобы не привлечь внимание Касьяна, что может принести в дом бедность, убытки и болезни.

Гадание в зеркале

Одно из самых эффективных гаданий — общение с зеркалом в ночь с 7 на 8 января.

Гадают в нежилой комнате, при зажженных свечах. Для ритуала понадобиться два зеркала: одно большое, второе поменьше.

Большое устанавливают на стол, а напротив ставят маленькое. Посторонним лучше покинуть комнату или сесть рядом, но в зеркало не смотреть!

Между зеркалами ставят две свечи. Гадающий садится напротив большого зеркала и внимательно смотрит в него пока не увидит 12 зеркал и коридор. Если все сделано по правилам, в зеркале должен отразиться объект ворожбы.

Вызывают суженого-ряженого специальным заклинанием, которое шепчут перед обрядом.

Скажите так: “Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать.” Как только образ жениха отразится в зеркале, прекратите ворожбу и скажите “чур меня! ”

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