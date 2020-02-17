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17 февраля • обновлено в 04:03
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/ Женский журнал

"Магическая фотография": Ани Лорак взволновала поклонников необычным снимком

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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, заинтересовала своих поклонников необычным постановочным фото. На нем она подчеркнула свои роскошные формы на удивление скромным нарядом.

Фотография артистки была опубликована на ее странице в Instagram. Свой пост Лорак сопроводила вопросом: "На какой стороне играешь ты?"

"Магическая фотография": Ани Лорак взволновала поклонников необычным снимком

@anilorak

Для новой фотосессии Ани Лорак выбрала простенький горчичный пиджак и обтягивающее платье, которое акцентирует внимание на ее пышной груди. Завершением образа стал неброский, скромный макияж.

Необычный образ, связанный с борьбой света и тени вызвал восхищение поклонников, которые засыпали звезду комплиментами и попытались отгадать повод для такой публикации.

" СВЕТА БЕЗ ТЬМЫ НЕ БЫВАЕТ", " Каролина как вы похожи на свою маму", " считайте реклама к новому клипу", "на твоей", "просто магическая фотография", – написали они.

"Магическая фотография": Ани Лорак взволновала поклонников необычным снимком
"Магическая фотография": Ани Лорак взволновала поклонников необычным снимком
"Магическая фотография": Ани Лорак взволновала поклонников необычным снимком

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак нарвалась на критику в сети из-за своего нового фото. Пользователи обвинили ее в использовании пластической хирургии.

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Автор
Игорь Никитин
Персона
Ани Лорак
Тег
шоу-бизнес
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Donets Oleg
Donets Oleg
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