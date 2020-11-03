Венум, Стужук и Гонцул: топ-10 самых популярных украинских девушек-блогеров в Instagram

Instagram сегодня – двигатель рекламы, личного прогресса, а также идеальная площадка для самопиара. Быть блогером – это не только интересно, но также престижно и даже прибыльно, ведь на рекламных интеграциях можно неплохо заработать, главное лишь знать, чем заинтересовать публику и научиться "видеть" кадр.

OBOZREVATEL рассказывает о 10 самых популярных девушках-блогерах в украинском Instagram и об их пути к успеху.

София Стужук – одна из самых популярных блогеров Украины. Мама троих детей стала для многих украинок настоящим примером, как сохранить шикарную фигуру и внешность после родов, а также совместить семью, бизнес и активный образ жизни. Позитивная и улыбчивая девушка сумела завоевать любовь и доверие миллионов подписчиков. Среди них есть и те, кто следует ее советам, восторгаются ее детьми и лайфхаками по воспитанию. Но есть также и те, кто критикуют образ жизни Стужук, в особенности – материнство без врачей и домашние роды.

Кстати, тема домашних родов стала полем настоящего "Ледового побоища" между подписчиками, которые разделились на два лагеря. Одни отстаивали тему естественного материнства без детских садов, поддерживали то, что Стужук часто делится с фолловерами откровенными подробностями и секретами. Другие же, наоборот, считали, что такой образ жизни может быть опасен для детей и осуждали блогера.

В последнее время к Стужук было приковано внимание по крайне печальному поводу – от осложнений коронавируса скончался бывший муж и отец детей Софии – Дмитрий Стужук. К слову, спустя две недели после смерти отца семейства, блогер подверглась критике – подписчикам показалось, что девушка "недостаточно скорбит" по умершему экс-супругу.

Алена Венум уже несколько лет занимает одну из топовых позиций среди украинских блогеров. Девушка стала одной из первых украинок в Instagram, кто достиг популярности. При этом, у Венум хватает времени и идей для наполнения канала в YouTube, где ей также удалось собрать больше 5,3 миллионов подписчиков своими смешными видео.

В Instagram девушка пришла уже после успеха на видеохостинге и начала с советов о красоте, похудении, здоровом питании и мейкапе. Алена радовала смешными вайнами о типах людей, которые начали выходить с 2016 года, что и привлекло на ее страницу больше двух миллионов подписчиков.

На сегодняшний момент Венум продолжает публиковать вайны, а также советы по макияжу. Однако, фолловеров также интересует и личная жизнь блогера, поскольку пару лет назад в жизни Алены появился мужчина – известный англоязычный блогер Daryl. Летом 2020 года у пары родилась дочь Скайлер, что привлекло еще несколько сот тысяч подписчиков. Кстати, у Скайлер, которой всего несколько месяцев, появилась персональная страничка еще в период беременности Венум.

Наверное, главной изюминкой Саши Пустовит является то, что девушка делает украиноязычный контент, чем, увы, не может похвастаться больше половины блогеров из Украины. За свою блогерскую "карьеру" Саша уже заслужила звание Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan. Все потому, что ей удалось сделать популярность на редком среди украинских блогеров контенте – лайфстайле.

Речь идет не о жизненных советах и "закулисье", а именно классическом лайфстайле, который можно найти в Instagram европейских блогеров, при этом не разбавленный смешными вайнами.

Лайфстайл изначально – это красивые фото повседневной жизни блогера, которые как бы "задают тон" социальной сети. Путешествия, красочные снимки интерьера, пейзажи и прочие "моменты дня". Саша Пустовит завела именно такой блог, в котором рассказывала истории своей жизни, советы о правильном питании, о каждой стране, в которой она побывала. Впоследствии девушка вышла замуж и стала мамой, начав освещать и этот этап в соцсети.

Алевтину или Diva Olivka можно охарактеризовать двумя словами: уют и очарование. Именно таким контентом девушка легко "завоевывает" любовь фолловеров, причем часто – с первого взгляда. Блогер публикует посты, где рассуждает о жизни, философии, лайфстайле и постит снимки из различных фотосессий. Также долгое время девушка снимает смешные вайны. Особой популярностью пользуются ее сториз, в которых она делится полезными советами и лайфхаками, рассказывает о своих котах.

Изюминкой Алевтины является гимнастическое прошлое, о котором она неоднократно рассказывала подписчикам, вегетарианство (причем, совсем недавно девушка стала веганом, полностью исключив из рациона продукты животного происхождения), любовь к садоводству и просто жизненный стиль блогера. Кроме того, недавно Diva Olivka попробовала себя в музыке, сняв клип на песню "Хотела на море" и начала развивать свой YouTube-канал, где также рассказывает о своей жизни, опыте и дает советы. Кстати, интересный факт – таких "оливок" в мире две, так как у Алевтины есть сестра-близнец.

Татьяна Парфильева покорила Instagram своей харизмой и позитивной энергетикой – это чувствуется уже с первых постов блогера. Девушка рассказывает подписчикам о своей повседневной жизни, выкладывает fashion look, делится советами и модными образами.

Однако, блогинг – не единственная деятельность Тани, ведь у нее есть собственный шоу-рум Cherry Land Shop, в котором она реализовывает свои творческие идеи и желания, подбирая красивую одежду, аксессуары, обувь и сумки. Попутно девушка дает советы по бизнесу и раскрывает секреты модной индустрии.

Настя Гонцул практически "ворвалась" в Instagram, набрав несколько сотен подписчиков буквально за несколько месяцев. Многим фолловерам она знакома как "Валентина" – персонаж серии вайнов, городская сумасшедшая, у которой берут импровизированное интервью. При этом, Гонцул не является актрисой одного образа и не боится быть собой перед огромной аудиторией. Так, девушка регулярно постит сториз, в которых рассказывает о своей жизни, котах и своем парне Николае, который является ее верным соратником во всех начинаниях.

Кроме того, помимо вайнов, Настя радует фолловеров и прекрасными музыкальными данными – девушка записывает песни своего сочинения, одной из самых известных и любимых является "Андрей, здарова", клип на которую набрал несколько миллионов просмотров, а также пользуются популярностью "Курортная" и "Нам не по пути".

Блог Леры очень отличается от многих страниц украинских инстадив. Все дело, закономерно, - в контенте. Лера учится на пятом курсе Тернопольского медицинского университета и уже совсем скоро станет дипломированным врачом, при этом, специализацию девушка выбрала довольно востребованную: дерматология.

Уже сейчас Лера делится советами из этой области, дает рекомендации и раскрывает секреты косметологии. Блог девушка ведет на украинском языке. Кроме того, подписчики отмечают неподдельную искренность блогера, а сама девушка "разбавляет" контент фотографиями своего авторства.

Кстати, Лера недавно стала мамой и время беременности, а также сам процесс родов она широко освещала в своем блоге, в том числе – отвечала на самые неудобные вопросы, что оценили фолловеры, количество подписчиков у блогера увеличилось в несколько раз.

Алина покоряет своих подписчиков искренними рассказами о буднях материнства, кроме того делится модными образами, рассказывает о детской моде и повседневной жизни. Блог девушки полезен и тем, кто хочет выучить английский, так как нередко она пишет посты именно на этом языке.

Девушка является также амбассадором Calvin Klein, что является важной изюминкой ее блога. Раньше блогер также публиковала фото из своих путешествий и делилась трэвел-советами, но после того, как она стала мамой, количество милых домашних фотосессий резко увеличилось.

Как, будучи завсегдатаем ночных клубов и злачных мест Днепра, стать успешным блогером? Особенно, когда ты совершенно не излучаешь тотального позитива, наивности и твой лайфстайл выделяется из моря "солнечного" контента. А вот у Анны это получилось – она давно завоевала славу "самого дерзкого" украинского блогера. Девушка не стесняется в выражениях на своей странице, особенно в адрес хейтеров. Началась ее деятельность с роликов, где она демонстрировала танцы в клубах и количество выпитых напитков. Подобный контент каждый раз провоцировал едкие комментарии, но возможно, благодаря ему Анну заметили!

Затем девушка начала снимать видео и часто – с нецензурной лексикой. Кроме того, Анна не стесняется показывать себя невыспавшейся или публиковать снимки, которые большинство блогеров не выставляли бы напоказ, а хейтерам на странице часто дается жесткий отпор.

Важным моментом для Аnna_alkhim стали съемки в клипе НеАнгелы "Сережа". В целом, Анна характеризует себя, как "Испорченную фею" и, наверное, это описание ей подходит очень точно.

Помните программу "Сам себе режиссер"? Вот именно таким словом можно охарактеризовать Улю Станиславскую и ее контент. Прежде всего, нужно отметить, что девушка ведет свой блог на украинском языке с элементами суржика. Себя девушка охарактеризовала выражением: "проста як двері" и анализируя ее контент нужно заметить, что подмечено точно!

Станиславская снимает смешные вайны, которые сама режиссирует, пишет для них сценарии и шутки, что и делает ее полноценным постановщиком. Кроме того, блогер часто выкладывает забавные сториз и отдельной популярностью пользуются ее фотографии, для которых она придумывает отдельную историю.

Стоит отметить, что блогер также принимала участие во многих YouTube-проектах и развивает свой канал. Что тут скажешь? Кажется, однофамилицей знаменитого режиссера Уля является неспроста!

Но не только Instagram покоряют украинцы. Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых популярных украинских блогерах в TikTok и назвал пять интересных фактов о новой платформе.