Кушайте, не бойтесь: диетолог раскрыла мифы о майонезе

В майонезе, которые многие считают крайне вредным видом соусов, на самом деле нет ничего опасного, если употреблять его в меру.
Об этом рассказала диетолог Альбина Комиссарова в Instagram, отметив, что майонез действительно весьма калорийный, в нем на 100 гр припадает в среднем 680 ккал.
"Однако в оливковом масле 884 ккал, а в сливочном 717 ккал. Но вы видели человека, который боится оливкового масла? Майонез делается из растительного масла (ненасыщенных жиров), количество трансжиров в нем также минимально", — рассказала она.
Диетолог отметила, что майонез может быть вреден лишь из-за того, что в нем много соли, однако в самом составе соуса "ничего страшного и опасного нет".
Майонез
Smachno.ua
Комиссарова отметила, что можно также использовать для приготовления блюд постные и "лайтовые" майонезы, однако нужно обязательно читать состав, чтобы не было никаких стабилизаторов и лишних добавок. При этом она добавила, что "вкус у такого майонеза может страдать".
"Нет вредных продуктов, дело в количестве. Просто не покупайте майонез домой на каждый день и никаких проблем! От ложки салата с майонезом ничего не случится", — подчеркнула диетолог.
Майонез обычно входит в список САМЫХ запретных продуктов, иметь его дома это вообще "моветон". Но так ли страшен этот соус? И откуда такой страх конкретного продукта? ✅Майонез калорийный - это правда. В среднем 680 ккал на 100 грамм продукта. Однако в оливковом масле 884 ккал, а в сливочном 717 ккал. Но вы видели человека, который боится оливкового масла? ✅Вредный? Майонез делается из растительного масла (ненасыщенных жиров), количество трансжиров в нем также минимально. Тогда в чем дело? 👉🏻много соли, это отнюдь не полезно 👉🏻много калорий А вот состав - ничего страшного и опасного нет. ✅А как же майонез лайт? Или постный? Почему нет? Главное - читайте состав, чтобы не было никаких стабилизаторов и лишних добавок. И помните, что вкус у такого майонеза может страдать. ✅Ура, можно есть майонез каждый день? Не совсем, из-за большого количества соли и калорий Национальный Институт Медицины не рекомендует есть майонез или выбирать все-таки диетический. ❗️Нет вредных продуктов, дело в количестве ❗️Просто не покупайте майонез домой на каждый день и никаких проблем! ❗️От ложки салата с майонезом в Новогоднюю Ночь ничего не случится ❤️Признавайтесь, кто готовит на 31 декабря оливье или селедку под шубой? Ставьте смайл в комментарии 😊
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский шеф-повар дал рецепты лучших блюд на новогодние праздники, для приготовления которых не нужно добавлять майонез.