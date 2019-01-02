Кушайте, не бойтесь: диетолог раскрыла мифы о майонезе

В майонезе, которые многие считают крайне вредным видом соусов, на самом деле нет ничего опасного, если употреблять его в меру.

Об этом рассказала диетолог Альбина Комиссарова в Instagram, отметив, что майонез действительно весьма калорийный, в нем на 100 гр припадает в среднем 680 ккал.

"Однако в оливковом масле 884 ккал, а в сливочном 717 ккал. Но вы видели человека, который боится оливкового масла? Майонез делается из растительного масла (ненасыщенных жиров), количество трансжиров в нем также минимально", — рассказала она.

Диетолог отметила, что майонез может быть вреден лишь из-за того, что в нем много соли, однако в самом составе соуса "ничего страшного и опасного нет".

Майонез Smachno.ua

Комиссарова отметила, что можно также использовать для приготовления блюд постные и "лайтовые" майонезы, однако нужно обязательно читать состав, чтобы не было никаких стабилизаторов и лишних добавок. При этом она добавила, что "вкус у такого майонеза может страдать".

"Нет вредных продуктов, дело в количестве. Просто не покупайте майонез домой на каждый день и никаких проблем! От ложки салата с майонезом ничего не случится", — подчеркнула диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский шеф-повар дал рецепты лучших блюд на новогодние праздники, для приготовления которых не нужно добавлять майонез.