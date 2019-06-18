"Куда Харламов смотрит": Асмус засветила полностью голую грудь в новом фильме

31-летняя актриса Кристина Асмус снялась в экранизации романа Дмитрия Глуховского "Текст".

17 июня в сети появился трейлер картины. Внимательные поклонники на видео заметили, что актриса полностью оголила грудь для роли.

Кристина Асмус Скрин с видео

"Асмус позорище...", "Все настолько плохо что приходится ставить грудь Асмус на заставку, чтобы на это хоть как-то отреагировали", "Грудь в тизере, ну это уровень", – отреагировали пользователи Youtube.

youtube.com

youtube.com

youtube.com

Ранее актриса позволяла себе откровенные сцены и фото. Так, для фильма "Что творят мужчины!" Кристина снялась в откровенной сцене с Таиром Мамедовым. А ее фотосессия украсила мужской журнал Maxim.

Кристина Асмус и Таир Мамедов youtube.com

Кристина Асмус maximonline.ru

Кристина Асмус maximonline.ru

Кристина Асмус maximonline.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус озадачила пользователей сети очередными откровенными фото.

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