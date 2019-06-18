ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

"Куда Харламов смотрит": Асмус засветила полностью голую грудь в новом фильме

4.9тЧитать материал на украинском

31-летняя актриса Кристина Асмус снялась в экранизации романа Дмитрия Глуховского "Текст".

17 июня в сети появился трейлер картины. Внимательные поклонники на видео заметили, что актриса полностью оголила грудь для роли.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Скрин с видео

"Асмус позорище...", "Все настолько плохо что приходится ставить грудь Асмус на заставку, чтобы на это хоть как-то отреагировали", "Грудь в тизере, ну это уровень", – отреагировали пользователи Youtube.

"Куда Харламов смотрит": Асмус засветила полностью голую грудь в новом фильме

youtube.com

"Куда Харламов смотрит": Асмус засветила полностью голую грудь в новом фильме

youtube.com

"Куда Харламов смотрит": Асмус засветила полностью голую грудь в новом фильме

youtube.com

Ранее актриса позволяла себе откровенные сцены и фото. Так, для фильма "Что творят мужчины!" Кристина снялась в откровенной сцене с Таиром Мамедовым. А ее фотосессия украсила мужской журнал Maxim.

Новости
Кристине Асмус — 31: самые сексуальные фото российской актрисы
Кристина Асмус и Таир Мамедов

Кристина Асмус и Таир Мамедов

youtube.com

Кристина Асмус

Кристина Асмус

maximonline.ru

Кристина Асмус

Кристина Асмус

maximonline.ru

Кристина Асмус

Кристина Асмус

maximonline.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус озадачила пользователей сети очередными откровенными фото.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel