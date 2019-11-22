Коса вернулась: Тимошенко появилась на публике с известной прической. Фото

Народный депутат Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко снова появились на публике в своей традиционной "косе".

В прежнем образе политик выступила с речью о ситуации в Украине на Саммите Европейской народной партии в Загребе (Хорватия), передает пресс-служба партии.

На опубликованном фото Тимошенко с "косой" стоит рядом новоизбранным Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Юлия Тимошенко и Урсула фон дер Ляйен ВО "Батьківщина"

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 августа Юлия Тимошенко появилась на первом заседании Верховной Рады IX созыва с новой прической.

Ранее Тимошенко удивила очередной сменой прически. Нардеп пришла в Верховной Раде с распущенными волосами, а ее челка была убрана на бок.

Также OBOZREVATEL опубликовал подборку, в которой показано, как менялся имидж Юлии Тимошенко.

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