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22 ноября • обновлено в 09:19
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Коса вернулась: Тимошенко появилась на публике с известной прической. Фото

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Народный депутат Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко снова появились на публике в своей традиционной "косе".

В прежнем образе политик выступила с речью о ситуации в Украине на Саммите Европейской народной партии в Загребе (Хорватия), передает пресс-служба партии.

На опубликованном фото Тимошенко с "косой" стоит рядом новоизбранным Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Юлия Тимошенко и Урсула фон дер Ляйен

Юлия Тимошенко и Урсула фон дер Ляйен

ВО "Батьківщина"

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Юлия Тимошенко Урсула фон дер Ляйен
Место
Хорватия
Тег
ВО Батьківщина
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