"Королева это ненавидит": Елизавета II раскритиковала Маркл

Королева Елизавета II запретила Меган Маркл посещать шотландский замок Балморал, куда она собралась с принцем Гарри, в любимой одежде.
По данным The Sun, герцогине Сассекской по настоянию бабушки супруга придется отказаться от джинов и обуви на танкетке.
По словам источника издания, Елизавете II не нравится мода на джинсы, особенно рваные. А это как раз именно то, что нравится американке Меган.
Меган Маркл
instagram/sussexroyal
"Их придется оставить в дома, во Фрогмор-коттедже – так же, как и обувь на танкетке, которую Ее Величество страстно ненавидит", — сообщил источник, добавив, что Меган настоятельно порекомендовали прихватить с собой наряды от шотландских дизайнеров.
Такая реакция королевы последовала за недавним выходом Маркл на Уимблдоне. Герцогиня объявилась в VIP-зоне, где существует определенный дресс-код, в джинсах.
Меган в джинсах
thesun
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получила титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
Спустя два месяца после родов, 6 июля Меган и Гарри крестили сына. Церемония проходила в закрытом порядке.
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