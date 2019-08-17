Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Женский журнал

"Королева это ненавидит": Елизавета II раскритиковала Маркл

Читать материал на украинском

Королева Елизавета II запретила Меган Маркл посещать шотландский замок Балморал, куда она собралась с принцем Гарри, в любимой одежде.

По данным The Sun, герцогине Сассекской по настоянию бабушки супруга придется отказаться от джинов и обуви на танкетке.

По словам источника издания, Елизавете II не нравится мода на джинсы, особенно рваные. А это как раз именно то, что нравится американке Меган.

Меган Маркл

Меган Маркл

instagram/sussexroyal

Новости
Маркл и Гарри тайно увезли сына из Британии

"Их придется оставить в дома, во Фрогмор-коттедже – так же, как и обувь на танкетке, которую Ее Величество страстно ненавидит", — сообщил источник, добавив, что Меган настоятельно порекомендовали прихватить с собой наряды от шотландских дизайнеров.

Такая реакция королевы последовала за недавним выходом Маркл на Уимблдоне. Герцогиня объявилась в VIP-зоне, где существует определенный дресс-код, в джинсах.

Меган в джинсах

Меган в джинсах

thesun

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Меган Маркл Елизавета II Принц Гарри
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Артистка "косит" под Диану.Наивная,у неё совсем другое воспитание.А Гарри прикинут в полосатую юбку,в лучших традициях.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...