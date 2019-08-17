"Королева это ненавидит": Елизавета II раскритиковала Маркл

Королева Елизавета II запретила Меган Маркл посещать шотландский замок Балморал, куда она собралась с принцем Гарри, в любимой одежде.

По данным The Sun, герцогине Сассекской по настоянию бабушки супруга придется отказаться от джинов и обуви на танкетке.

По словам источника издания, Елизавете II не нравится мода на джинсы, особенно рваные. А это как раз именно то, что нравится американке Меган.

Меган Маркл instagram/sussexroyal

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"Их придется оставить в дома, во Фрогмор-коттедже – так же, как и обувь на танкетке, которую Ее Величество страстно ненавидит", — сообщил источник, добавив, что Меган настоятельно порекомендовали прихватить с собой наряды от шотландских дизайнеров.

Такая реакция королевы последовала за недавним выходом Маркл на Уимблдоне. Герцогиня объявилась в VIP-зоне, где существует определенный дресс-код, в джинсах.

Меган в джинсах thesun

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