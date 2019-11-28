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29 ноября • обновлено в 11:23
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Королева Елизавета II готова отречься от престола: кто станет новым правителем

7.7т
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Королева Великобритании Елизавета II может отречься от своего престола уже через 18 месяцев, - когда ей исполнится 95 лет.

Как сообщает таблоид The Sun, грядущее отречение королевы открыто не обсуждается, однако процесс передачи полномочий идет уже некоторое время.

Королева Елизавета II

Королева Елизавета II

Getty

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Известно, что в случае отречения Елизаветы II, новым правителем Великобритании станет сын королевы, 71-летний принц Чарльз.

Согласно статистике, которую приводит таблоид, в последнее время Елизавета начала заметно меньше выходить в свет, в отличие от своего сына.

Принц Чарльз

Принц Чарльз

Getty

Примечательно, что королева Елизавета является самым долгоправящим монархом в мире. Она взошла на престол в 1952 году, когда ей было всего лишь 25 лет.

Королева Елизавета II

Королева Елизавета II

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал о смешном конфузе с королевой Елизаветой. Королева Великобритании оказалась на полу во время праздничного ужина из-за своего лакея.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Елизавета II принц Чарльз
Место
Великобритания
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