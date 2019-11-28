Королева Елизавета II готова отречься от престола: кто станет новым правителем

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от своего престола уже через 18 месяцев, - когда ей исполнится 95 лет.

Как сообщает таблоид The Sun, грядущее отречение королевы открыто не обсуждается, однако процесс передачи полномочий идет уже некоторое время.

Королева Елизавета II Getty

Известно, что в случае отречения Елизаветы II, новым правителем Великобритании станет сын королевы, 71-летний принц Чарльз.

Согласно статистике, которую приводит таблоид, в последнее время Елизавета начала заметно меньше выходить в свет, в отличие от своего сына.

Принц Чарльз Getty

Примечательно, что королева Елизавета является самым долгоправящим монархом в мире. Она взошла на престол в 1952 году, когда ей было всего лишь 25 лет.

Королева Елизавета II Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал о смешном конфузе с королевой Елизаветой. Королева Великобритании оказалась на полу во время праздничного ужина из-за своего лакея.

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