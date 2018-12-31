Король мышей и забавные поросята: рецепты простых закусок к Новому году

Многим хозяйкам на Новый год хочется попробовать непривычное блюдо, которого раньше не было на праздничном столе.

Для большой и шумной компании подойдет два вида легких закусок, которые не ударят по карману, к тому же будут красиво смотреться, и самое главное – будут удобными для употребления. По данным Telegraph, к таким блюдам относятся "Король мышей" и "Поросята".

"Король мышей"

Ингредиенты

Плавленный сыр в треугольниках;

твердый сыр (для короны);

зеленый лук;

печенье крекер;

черный перец горошек;

синдальный орех;

свежий красный перец (носик).

Как готовить

Сыр в треугольниках поместить на крекер. Разрезать красный перец на полоски и вырезать 8 маленьких треугольников, после чего поместить их на кончик сыра (нос). Поместить две горошинки на середину треугольника, чтобы создать глаза и два миндальных ломтика в задней части сырного треугольника для ушей. Тонкими полосками нарезать лук, зубочисткой продавить отверстия и вставить по бокам, чтобы получились усики. Из твердого сыра вырезать прямоугольники и маленькие треугольники, чтобы получилась корона. Положить ее перед ушами.

"Булочки — поросята"

Ингредиенты

Для теста: мука — 420 г, сахар – 30 г, молоко — 200 мл, масло сливочное — 30 г, дрожжи свежие — 15 г или сухие — 5 г, соль – 0,5 ч. Ложки.

Для начинки и украшения: сосиски — 4 шт, изюм — 0,5 ст. ложки.

Для смазывания булочек: желток — 1 шт, вода — 1 ч. ложка, яйцо – 1 шт.

Как приготовить

Смешать дрожжи, 1 ч.л. сахара, 3 ч.л. муки и четвертую часть молока. Перемешать, накрыть и оставить в теплом месте на 15 мин. Соединить: сахар, яйцо, соль, молоко, масло. Перемешать и добавить подошедшие дрожжи. Постепенно подсыпая просеянную муку, замесить тесто. Положить его в миску, накрыть и оставить в теплом месте для подъема. Слегка обмять тесто, отделить часть, сформировать "колбаску" и раскатать полоску. А у сосисок отрезать края и порезать кусочками примерно по 2-2,5 см. Один из кусков завернуть в тесто рулетиком. Разрезать на две части. Повторить с остальными и выложить на противень. Трубочкой для коктейля вырезать по 2 дырки в каждой сосиске (пятачок). Из краев от сосиски сделать уши, а из изюма или чернослива или оливки сделать глаза. Смазать булочки желтком и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 мин.

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