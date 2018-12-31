Король мышей и забавные поросята: рецепты простых закусок к Новому году

Многим хозяйкам на Новый год хочется попробовать непривычное блюдо, которого раньше не было на праздничном столе.
Для большой и шумной компании подойдет два вида легких закусок, которые не ударят по карману, к тому же будут красиво смотреться, и самое главное – будут удобными для употребления. По данным Telegraph, к таким блюдам относятся "Король мышей" и "Поросята".
"Король мышей"
Ингредиенты
Плавленный сыр в треугольниках;
твердый сыр (для короны);
зеленый лук;
печенье крекер;
черный перец горошек;
синдальный орех;
свежий красный перец (носик).
Как готовить
Сыр в треугольниках поместить на крекер.
Разрезать красный перец на полоски и вырезать 8 маленьких треугольников, после чего поместить их на кончик сыра (нос).
Поместить две горошинки на середину треугольника, чтобы создать глаза и два миндальных ломтика в задней части сырного треугольника для ушей.
Тонкими полосками нарезать лук, зубочисткой продавить отверстия и вставить по бокам, чтобы получились усики.
Из твердого сыра вырезать прямоугольники и маленькие треугольники, чтобы получилась корона. Положить ее перед ушами.
"Булочки — поросята"
Ингредиенты
Для теста: мука — 420 г, сахар – 30 г, молоко — 200 мл, масло сливочное — 30 г, дрожжи свежие — 15 г или сухие — 5 г, соль – 0,5 ч. Ложки.
Для начинки и украшения: сосиски — 4 шт, изюм — 0,5 ст. ложки.
Для смазывания булочек: желток — 1 шт, вода — 1 ч. ложка, яйцо – 1 шт.
Как приготовить
Смешать дрожжи, 1 ч.л. сахара, 3 ч.л. муки и четвертую часть молока. Перемешать, накрыть и оставить в теплом месте на 15 мин.
Соединить: сахар, яйцо, соль, молоко, масло. Перемешать и добавить подошедшие дрожжи. Постепенно подсыпая просеянную муку, замесить тесто. Положить его в миску, накрыть и оставить в теплом месте для подъема.
Слегка обмять тесто, отделить часть, сформировать "колбаску" и раскатать полоску. А у сосисок отрезать края и порезать кусочками примерно по 2-2,5 см. Один из кусков завернуть в тесто рулетиком. Разрезать на две части. Повторить с остальными и выложить на противень.
Трубочкой для коктейля вырезать по 2 дырки в каждой сосиске (пятачок). Из краев от сосиски сделать уши, а из изюма или чернослива или оливки сделать глаза.
Смазать булочки желтком и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 мин.
Как сообщал OBOZREVATEL, Новый год уже пришел в некоторые страны мира. В сети показали фото и видео.
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