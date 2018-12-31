МоваЯзык
Регистрация
ШоуКияни

/Женский журнал

Король мышей и забавные поросята: рецепты простых закусок к Новому году

1.4тЧитать материал на украинском

Многим хозяйкам на Новый год хочется попробовать непривычное блюдо, которого раньше не было на праздничном столе.

Для большой и шумной компании подойдет два вида легких закусок, которые не ударят по карману, к тому же будут красиво смотреться, и самое главное – будут удобными для употребления. По данным Telegraph, к таким блюдам относятся "Король мышей" и "Поросята".

"Король мышей"

Король мышей и забавные поросята: рецепты простых закусок к Новому году

Ингредиенты

  • Плавленный сыр в треугольниках;

  • твердый сыр (для короны);

  • зеленый лук;

  • печенье крекер;

  • черный перец горошек;

  • синдальный орех;

  • свежий красный перец (носик).

Как готовить

  1. Сыр в треугольниках поместить на крекер.

  2. Разрезать красный перец на полоски и вырезать 8 маленьких треугольников, после чего поместить их на кончик сыра (нос).

  3. Поместить две горошинки на середину треугольника, чтобы создать глаза и два миндальных ломтика в задней части сырного треугольника для ушей.

  4. Тонкими полосками нарезать лук, зубочисткой продавить отверстия и вставить по бокам, чтобы получились усики.

  5. Из твердого сыра вырезать прямоугольники и маленькие треугольники, чтобы получилась корона. Положить ее перед ушами.

"Булочки — поросята"

Король мышей и забавные поросята: рецепты простых закусок к Новому году

Ингредиенты

Для теста: мука — 420 г, сахар – 30 г, молоко — 200 мл, масло сливочное — 30 г, дрожжи свежие — 15 г или сухие — 5 г, соль – 0,5 ч. Ложки.

Для начинки и украшения: сосиски — 4 шт, изюм — 0,5 ст. ложки.

Для смазывания булочек: желток — 1 шт, вода — 1 ч. ложка, яйцо – 1 шт.

Как приготовить

  1. Смешать дрожжи, 1 ч.л. сахара, 3 ч.л. муки и четвертую часть молока. Перемешать, накрыть и оставить в теплом месте на 15 мин.

  2. Соединить: сахар, яйцо, соль, молоко, масло. Перемешать и добавить подошедшие дрожжи. Постепенно подсыпая просеянную муку, замесить тесто. Положить его в миску, накрыть и оставить в теплом месте для подъема.

  3. Слегка обмять тесто, отделить часть, сформировать "колбаску" и раскатать полоску. А у сосисок отрезать края и порезать кусочками примерно по 2-2,5 см. Один из кусков завернуть в тесто рулетиком. Разрезать на две части. Повторить с остальными и выложить на противень.

  4. Трубочкой для коктейля вырезать по 2 дырки в каждой сосиске (пятачок). Из краев от сосиски сделать уши, а из изюма или чернослива или оливки сделать глаза.

  5. Смазать булочки желтком и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 мин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Новый год уже пришел в некоторые страны мира. В сети показали фото и видео.

Читайте все новости по теме "Новый год" на OBOZREVATEL.

Темы
Новый годРецепты
Место
Украина
Тег
Новый год-2019
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
...и забавные поросята. Думал, опять кто-то на Обозе троллит украинцев.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ustimovich Maksim
Ustimovich Maksim
Новогодний стол простого украинцы -солёные огурцы,капуста ,шмат сала с ладонь и в 1 палец толщиной,краюха черствого хлеба и мутная буряковка. Изысками типа "мышинный король" и сосисками будет тешится эллита от Порошенки до Тымчука.Ну а те кто скакал на майдане обойдутся .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги