Кому подгузники? Стало известно, как Маркл нагрузила принца Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри разделили обязанности после рождения наследника Арчи.
По данным The Gal Post со ссылкой на откровения друзей пары, молодая мама кормит грудью, а вот герцог выполняет другую грязную работу.
В частности, Гарри сам меняет подгузники, помогает ухаживать за младенцем и даже встречает гостей с чаем, который самостоятельно готовит. Семейная жизнь не мешает принцу выполнять свои королевские обязанности и буквально крутиться, как белка в колесе.
Первый выход Маркл и Гарри с ребенком
Instagram@sussexroyal
Он посещает благотворительные концерты и официальные мероприятия, тогда как Меган сидит дома. Она будет в декрете до осени, а до того момента собирается лишь изредка появляться на публике.
Друзья семьи также рассказали, что няню Маркл с мужем до сих пор не нашли, потому не могут оторваться от малыша. Несмотря на недосып и большую нагрузку, Гарри все равно старается с супругой выбираться на продолжительные прогулки возле резиденции.
Маркл, Гари и маленький Арчи
Instagram@sussexroyal
Известно, что в гости к Меган и Гарри уже приходили ближайшие родственники, стилист Джессика Малруни, подруга герцогини теннисистка Серена Уильямс, друг Гарри Начо Фигерас.
Фото: Принц Гарри на официальных мероприятиях
Instagram@sussexroyal
Instagram@sussexroyal
Instagram@sussexroyal
Instagram@sussexroyal
Instagram@sussexroyal
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
8 мая Меган и Гарри показали новорожденного публике, когда герцогиню Сассекскую доставили из больницы в резиденцию.
8 июня Маркл впервые появилась на публике после рождения ребенка, посетив официальное мероприятие в честь дня рождения королевы.
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