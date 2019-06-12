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/Женский журнал

Кому подгузники? Стало известно, как Маркл нагрузила принца Гарри

4.3тЧитать материал на украинском

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри разделили обязанности после рождения наследника Арчи.

По данным The Gal Post со ссылкой на откровения друзей пары, молодая мама кормит грудью, а вот герцог выполняет другую грязную работу.

В частности, Гарри сам меняет подгузники, помогает ухаживать за младенцем и даже встречает гостей с чаем, который самостоятельно готовит. Семейная жизнь не мешает принцу выполнять свои королевские обязанности и буквально крутиться, как белка в колесе.

Первый выход Маркл и Гарри с ребенком

Первый выход Маркл и Гарри с ребенком

Instagram@sussexroyal

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Он посещает благотворительные концерты и официальные мероприятия, тогда как Меган сидит дома. Она будет в декрете до осени, а до того момента собирается лишь изредка появляться на публике.

Друзья семьи также рассказали, что няню Маркл с мужем до сих пор не нашли, потому не могут оторваться от малыша. Несмотря на недосып и большую нагрузку, Гарри все равно старается с супругой выбираться на продолжительные прогулки возле резиденции.

Маркл, Гари и маленький Арчи

Маркл, Гари и маленький Арчи

Instagram@sussexroyal

Известно, что в гости к Меган и Гарри уже приходили ближайшие родственники, стилист Джессика Малруни, подруга герцогини теннисистка Серена Уильямс, друг Гарри Начо Фигерас.

Фото: Принц Гарри на официальных мероприятиях

Кому подгузники? Стало известно, как Маркл нагрузила принца Гарри

Instagram@sussexroyal

Кому подгузники? Стало известно, как Маркл нагрузила принца Гарри

Instagram@sussexroyal

Кому подгузники? Стало известно, как Маркл нагрузила принца Гарри

Instagram@sussexroyal

Кому подгузники? Стало известно, как Маркл нагрузила принца Гарри

Instagram@sussexroyal

Кому подгузники? Стало известно, как Маркл нагрузила принца Гарри

Instagram@sussexroyal

Как сообщал OBOZREVATEL:

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персоны
Меган МарклПринц Гарри
Место
Великобритания
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Иванова Зоя
Иванова Зоя
Мoя 6лaгодaрноcть тeм, ктo показал мне этoт пpeкраcный caйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/2n38hq Проcто пpойдя прoстой опpос пoлyчилa почти пoлyгодовyю заpплaтy)) Пoльзуйтeсь, пoкa ecть вoзможность=)
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