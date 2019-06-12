Кому подгузники? Стало известно, как Маркл нагрузила принца Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри разделили обязанности после рождения наследника Арчи.

По данным The Gal Post со ссылкой на откровения друзей пары, молодая мама кормит грудью, а вот герцог выполняет другую грязную работу.

В частности, Гарри сам меняет подгузники, помогает ухаживать за младенцем и даже встречает гостей с чаем, который самостоятельно готовит. Семейная жизнь не мешает принцу выполнять свои королевские обязанности и буквально крутиться, как белка в колесе.

Первый выход Маркл и Гарри с ребенком Instagram@sussexroyal

Он посещает благотворительные концерты и официальные мероприятия, тогда как Меган сидит дома. Она будет в декрете до осени, а до того момента собирается лишь изредка появляться на публике.

Друзья семьи также рассказали, что няню Маркл с мужем до сих пор не нашли, потому не могут оторваться от малыша. Несмотря на недосып и большую нагрузку, Гарри все равно старается с супругой выбираться на продолжительные прогулки возле резиденции.

Маркл, Гари и маленький Арчи Instagram@sussexroyal

Известно, что в гости к Меган и Гарри уже приходили ближайшие родственники, стилист Джессика Малруни, подруга герцогини теннисистка Серена Уильямс, друг Гарри Начо Фигерас.

Фото: Принц Гарри на официальных мероприятиях

Instagram@sussexroyal

Instagram@sussexroyal

Instagram@sussexroyal

Instagram@sussexroyal

Instagram@sussexroyal

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

8 мая Меган и Гарри показали новорожденного публике, когда герцогиню Сассекскую доставили из больницы в резиденцию.

8 июня Маркл впервые появилась на публике после рождения ребенка, посетив официальное мероприятие в честь дня рождения королевы.

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