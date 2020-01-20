Кого родила Эшли Грэм и какое есть фото

Самая высокооплачиваемая plus-size модель Эшли Грэм родила ребенка.
Запись о том, что в 6 вечера в субботу, 18 января она стала мамой, появилась в Сторис Эшли спустя 2 дня после этого знаменательного события.
На последних месяцах беременности пышная красавица периодически выкладывала фото ню. Такими же снимками хвастался и ее супруг Джастин Эрвин.
Всего три недели назад он опубликовал снимок беременной жены.
Благодаря УЗИ пара заранее знала пол ребенка.
В августе 2019 года Грэм и Эрвин всем объявили, что ожидают своего первого ребенка, мальчика.
Единственное фото долгожданного первенца Эшли Грэм и Джастина Эрвина есть именно с УЗИ.
Фото ребенка Эшли Грэм
Как назвали малыша, пока неизвестно.
Как писал OBOZREVATEL ранее, беременную plus-size модель Эшли Грэм атаковали за голое фото.
Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.