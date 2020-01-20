Кого родила Эшли Грэм и какое есть фото

Самая высокооплачиваемая plus-size модель Эшли Грэм родила ребенка.

Запись о том, что в 6 вечера в субботу, 18 января она стала мамой, появилась в Сторис Эшли спустя 2 дня после этого знаменательного события.

На последних месяцах беременности пышная красавица периодически выкладывала фото ню. Такими же снимками хвастался и ее супруг Джастин Эрвин.

Всего три недели назад он опубликовал снимок беременной жены.

Благодаря УЗИ пара заранее знала пол ребенка.

В августе 2019 года Грэм и Эрвин всем объявили, что ожидают своего первого ребенка, мальчика.

Единственное фото долгожданного первенца Эшли Грэм и Джастина Эрвина есть именно с УЗИ.

Фото ребенка Эшли Грэм

Как назвали малыша, пока неизвестно.

Как писал OBOZREVATEL ранее, беременную plus-size модель Эшли Грэм атаковали за голое фото.

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