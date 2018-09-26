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"Когда ты лоханулся перед подружками": Алла Костромичева упала прямо на подиуме

1.9тЧитать материал на украинском

В интернет выложили видео, как супермодель и ведущая телепроекта "Топ модель по-украински" Алла Костромичева упала на глазах у подопечных.

Видеозапись неловкой ситуации обнародована на Instagram-странице официального сообщества "Топ модели по-украински".

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"Спойлер... или просто анонс нового выпуска, будет уже в эту пятницу. Воспринимай, как хочется тебе", - говорится в подписи к видео.

Кое-кто из подписчиков начал шутить в комментариях: "Когда ты лоханулся перед подружками: - Я впала навмисно".

"Когда ты лоханулся перед подружками": Алла Костромичева упала прямо на подиуме

Не все пользователи поняли, было ли падение постановкой или же реальным конфузом. Некоторые из них сцепились в спорах: "Алла реально упала или это постановка?", "Да видео смотрите, она сама сказала, что специально", "Постановка".

"Когда ты лоханулся перед подружками": Алла Костромичева упала прямо на подиуме

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная украинская топ-модель и телеведущая Алла Костромичева, которая отмечает свой день рождения, удивила друзей и поклонников нестандартным подходом к празднику.

Персона
Алла Костромичева
Место
УкраинаКиев
Объекты
модельТоп-модель по-украински
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