"Когда ты лоханулся перед подружками": Алла Костромичева упала прямо на подиуме

В интернет выложили видео, как супермодель и ведущая телепроекта "Топ модель по-украински" Алла Костромичева упала на глазах у подопечных.

Видеозапись неловкой ситуации обнародована на Instagram-странице официального сообщества "Топ модели по-украински".

"Спойлер... или просто анонс нового выпуска, будет уже в эту пятницу. Воспринимай, как хочется тебе", - говорится в подписи к видео.

Кое-кто из подписчиков начал шутить в комментариях: "Когда ты лоханулся перед подружками: - Я впала навмисно".

Не все пользователи поняли, было ли падение постановкой или же реальным конфузом. Некоторые из них сцепились в спорах: "Алла реально упала или это постановка?", "Да видео смотрите, она сама сказала, что специально", "Постановка".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная украинская топ-модель и телеведущая Алла Костромичева, которая отмечает свой день рождения, удивила друзей и поклонников нестандартным подходом к празднику.