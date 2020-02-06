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7 февраля • обновлено в 08:03
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/ Женский журнал

Клиенты – одинокие мужчины: голая уборщица поделилась секретами профессии

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Сотрудница британской компании Naturist Cleaners, которая позволяет вызвать на дом обнаженную уборщицу, рассказала о секретах своей профессии.

Как сообщает KentLive, до этого 24-летняя Анна работала в офисе и ранее ей не приходилось обнажаться перед посторонними.

"Нудизм для меня в новинку. Я никогда не занималась им раньше, не ходила на нудистские пляжи и прочие места такого рода", – рассказала Анна.

Клиенты – одинокие мужчины: голая уборщица поделилась секретами профессии

Все клиенты оказались одинокими мужчинами. Самым старшим из них больше 50 лет, но некоторым нет и 30. Как правило, они пытаются разговаривать с ней о жизни, но, по утверждению Анны, никогда не пристают и не просят ничего, что выходит за рамки обязанностей уборщицы. Она вспомнила одного из клиентов, который оказался нудистом и наблюдал за уборкой голышом.

В 2018 году основательница Naturist Cleaners утверждала, что большинство клиентов предпочитают немолодых женщин с полной фигурой, по которым сразу видно, что они работают уже не первый год.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная американская фитнес-модель Джина Хомси поразила сеть откровенными фотографиями.

Девушка долгое время занимается тяжелыми тренировками и в какой-то момент решила порадовать своих подписчиков в Instagram обнаженкой.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Великобритания
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qwrqwr qrqwr
qwrqwr qrqwr
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь// ---- https://cuz.su/mblog
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