После слухов о беременности: Кейт Миддлтон застукали в роддоме

На днях герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которую недавно заподозрили в беременности, посетила лондонский госпиталь — Kingston Hospital, а именно родильное отделение.

Как сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца, там жена принца Уильяма осваивала навыки медсестер, которые выхаживают новорожденных. Отметим, что по словам британской прессы, Миддлтон не просто так приехала именно в это отделение, так как ее благотворительное посещение больницы было неофициальным.

Кейт Миддлтон

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Инсайдеры уверенны, что Кейт планирует воспользоваться полученным опытом в ближайшем будущем. Ведь якобы она ожидает четвертого ребенка и, таким образом, хочет лучше подготовиться к появлению нового члена семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно таблоиды писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери в период третьей беременности супруги. Представители королевской семьи игнорировали слухи, но позднее опровергли домыслы.

Герцогиня Кембриджская серьезно рассорилась после слухов об изменах Уильяма с одной из своих лучших подруг — 35-летней Роуз Ханбери. Причина ссоры между подругами тогда не раскрывалась.

Позже Кейт Миддлтон и предполагаемая любовница принца впервые встретились на светском мероприятии. Подробнее о том, что произошло, читайте по этой ссылке.

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