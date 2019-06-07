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Кейт Миддлтон вынудила Меган Маркл покинуть Великобританию

1.1тЧитать материал на украинском

Герцогиня Сассекская Меган Маркл приняла решение покинуть Великобританию и вместе с принцем Гарри и новорожденным сыном Арчи переехать в США.

Так, по сведениям журналиста Роба Шутера, освещающего вопросы жизни королевской семьи, причина решения Маркл кроется не только в желании показать сына своим родственникам. Но и в том, что ее не устраивает перспектива постоянно быть в тени герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, сообщает Express.

Кейт Миддлтон вынудила Меган Маркл покинуть Великобританию

Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Фото: 1news.az

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"Маркл уезжает в США вместе с принцем Гарри и сыном Арчи, чтобы не находиться в тени Кейт Миддлтон. Меган знает, что если она останется в Британии, то всегда будет на вторых ролях. Она не из тех девушек, которые готовы довольствоваться этим. И ищет решение", — сообщил Шутер.

Также журналист отметил, что Гарри и Меган благодаря своей известности могут стать неофициальными королем и королевой Америки.

Кейт Миддлтон вынудила Меган Маркл покинуть Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: REUTERS

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Персоны
Меган МарклКейт МиддлтонПринц Гарри
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