Кейт Миддлтон вынудила Меган Маркл покинуть Великобританию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл приняла решение покинуть Великобританию и вместе с принцем Гарри и новорожденным сыном Арчи переехать в США.

Так, по сведениям журналиста Роба Шутера, освещающего вопросы жизни королевской семьи, причина решения Маркл кроется не только в желании показать сына своим родственникам. Но и в том, что ее не устраивает перспектива постоянно быть в тени герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, сообщает Express.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: 1news.az

"Маркл уезжает в США вместе с принцем Гарри и сыном Арчи, чтобы не находиться в тени Кейт Миддлтон. Меган знает, что если она останется в Британии, то всегда будет на вторых ролях. Она не из тех девушек, которые готовы довольствоваться этим. И ищет решение", — сообщил Шутер.

Также журналист отметил, что Гарри и Меган благодаря своей известности могут стать неофициальными королем и королевой Америки.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: REUTERS

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!