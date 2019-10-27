Воскресенье, 27 октября, — это 300-й день года. В Украине отмечаются Международный день тещи и День автомобилиста, а православные христиане чтут Параскеву Грязнуху.

OBOZREVATEL собрал информацию о важных событиях в истории, а также обрядах и приметах этого дня.

Какие праздники отмечают 27 октября: что нельзя делать

27 октября — Международный день тещи

Так, одним из самых необычных и, вероятно, не всем зятям по нраву, является День тещи. Хотя он пока не имеет статуса официального, но уже стал весьма популярным во многих странах. "Тещин праздник" берет свое начало из 1930-х годов в США — там он зародился сначала как шутка, по одной из версий — в качестве альтернативы Дню матери. Но с каждым годом торжество приобретало все больше поклонников, причем и в других странах.

Как праздник День тещи начали отмечать с 1934 года — с "легкой подачи" редактора одной из техасских газет. Говорят, что он просто выдумал его, заявив, что теща — это вторая мама, и было бы весьма справедливо, чтобы она имела свой "профессиональный день".

27 октября — Международный день тещи

Отмечается, что сперва дату праздника установили весной, но со временем она переместилась на четвертое воскресенье октября. По традиции, День тещи отмечается в кругу семьи. Почитание вторых мам во многих странах мира имеет свои древние традиции. К примеру, у племен, которые населяли территорию современной Америки, к тещам относились по-особенному — без разрешения зять не имел права ни заговаривать, ни подходить к ней, ни даже прикасаться к ее вещи. Но при этом и теще не было позволено вмешиваться в дела мужа ее дочери, в частности давать ему советы.

Стоит подчеркнуть, что слово "теща" происходит от глагола "утешать".

27 октября — Международный день тещи

Международный день тещи — поздравления в стихах и прозе

Пусть много есть на свете анекдотов, В которых теща настоящий враг, Но я от всего сердца заявляю — С моею тёщей всё совсем не так. И мамы лучшей для жены я не желаю, И Вам спешу сегодня пожелать Веселья, счастья, всяческого блага, Здоровой быть и горюшка не знать.

***

Уважаемая теща, Поздравление прими. И ни в чем родного зятя Ты сегодня не вини. В День тещи желаю Только радостных моментов. Подарить я обещаю Миллионы комплиментов. Чтоб в отличном настроении Провела ты праздник свой, Чтобы пламенная дружба У тебя была со мной!

С Днем тещи Вас! Спасибо Вам за мою супругу, за доброту и понимание, за ласковые слова и заботу. Желаю Вам оставаться молодой внешне и в душе. Пусть улыбки и любовь близких согревают Вас. Здоровья Вам, мама!

Поздравляю Вас с Днем тещи. Желаю чувствовать себя великолепно, всегда оставаться такой же искренней и доброй, такой же замечательной и всеми нами любимой. Пусть Ваши годы меряют не возраст, а счастливо прожитые дни и большие достижения, которыми гордится вся Ваша семья.

Помимо этого, 27 октября отмечают свой профессиональный праздник — День автомобилиста и дорожника — автолюбители, дальнобойщики, работники автотранспортных предприятий и все, кто не представляет своей жизни без руля и дороги.

27 октября — День автомобилиста и дорожника

Традиционно празднование приходится на последнее воскресенье октября. Накануне Дня автомобилиста OBOZREVATEL собрал информацию о его истории и традициях.

Приметы и обряды 27 октября — что можно и нельзя делать в этот день

По народному календарю 27 октября отмечается память святой Параскевы Сербской, жившей в 11 веке.

Она родилась в городе Епиват на берегу Мраморного моря в той же семье, что и святитель Ефимий, епископ Мадитоса. Когда умерли ее родители, девушка решила раздать свое наследство бедным. Сама же отправилась в Константинополь и приняла монашеский постриг. Совершив паломничество к Святой земле, она поселилась в Иорданской долине, а за два года до смерти — вернулась на родину, где и скончалась.

Считается, что мощи Параскевы славятся многочисленными чудесами, которые творились рядом с ними.

Часто Параскеву называют Грязнухой — поскольку в этот день портится погода и начинают идти сильные дожди. Ранее в этот праздник задабривали домового — на ночь для него оставляли пищу во дворе. Существовало поверье, что домовой защищает от болезней домашний скот, поэтому с ним нужно установить хорошие отношения.

27 октября — День святой Параскевы Сербской (Параскевы Грязнухи)

Еще в день святой Параскевы запрещалось громко смеяться, а женщинам нельзя было расчесывать волосы, чтобы не навлечь на себя беду.

Приметы 27 октября:

На грязниху не бывает сухо. Если на Параскеву большая грязь, то до зимы осталось четыре седьмины (четыре недели). На грязниху грязь — четыре смены до зимы. Если на Параскеву грязь велика и лошадиное копыто заливается водой — выпавший снег сразу устанавливает зимний путь. Параскева пряжу зачинает. Параскева-пятница — бабья заступница, крестьянок защитница.

Ранее, по случаю "Дня водителя", который отмечают 27 октября, OBOZREVATEL предлагал читателю увидеть, какие автомобили предпочитают украинские знаменитости.

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