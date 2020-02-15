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15 февраля • обновлено в 06:24
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/ Женский журнал

Огромные ресницы и "утиные селфи": как выглядит девушка с самыми большими губами в мире. Фото

1.6т
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22-летняя девушка из Болгарии Андреа Иванова признана пользователями сети обладательницей самых больших губ в мире.

Так, она перенесла более 15 инъекций гиалуроновой кислоты в губы за прошлый год, и все ради того, чтобы получить желаемый титул. Отметим, что по словам девушки, ей удалось достичь идеала красоты, и она очень довольна своей внешностью (фото до и после изменений смотрите ниже).

Андреа Иванова

Андреа Иванова

Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Иванова

Андреа Иванова

Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Иванова до и после

Андреа Иванова до и после

Фото: instagram/andrea.andrea345

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"Я чувствую себя очень хорошо и очень счастлива с моими новыми губами, потому что с ними я выгляжу красивее. Я посетила почти все клиники для эстетических процедур в Софии (Болгария), и вставила в мои губы почти все виды наполнителей для них. Я не считаю деньги за эти процедуры. Я точно не знаю, сколько потратила на свои губы".
Андреа Иванова до и после

Андреа Иванова до и после

Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Иванова

Андреа Иванова

Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Иванова

Андреа Иванова

Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Иванова

Андреа Иванова

Фото: instagram/andrea.andrea345

Отметим, что у Андреа есть своя собственная страница в Instagram с 28 тысячами подписчиками. Она там публикует фотографии своих больших губ, за которые получает огромное количество негативных комментариев. Однако есть и те, кто хвалит девушку за ее уникальный вид.

Андреа Иванова

Андреа Иванова

Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Иванова

Андреа Иванова

Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Иванова

Андреа Иванова

Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Иванова

Андреа Иванова

Фото: instagram/andrea.andrea345

Андреа Иванова

Андреа Иванова

Фото: instagram/andrea.andrea345

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская красавица и модель Мария Оз была признана пользователями сети обладательницей самых больших глаз в мире.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
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