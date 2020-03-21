Как вычислить мужчину-изменщика: назван главный признак

Психотерапевт и сексолог Александр Полеев назвал главные признаки мужчин, которые склонны к изменам.

Об этом эксперт рассказал в интервью НСН.

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Так, часто неверными оказываются мужчины, которые слишком зациклены на своем внешнем виде, в частности, регулярно посещают парикмахерские.

"Густая щетина, которая заставляет некоторых мужчин очень часто ходить в парикмахерские, иногда такая жесткая, что ее нужно сбривать только опасной бритвой и с помощью специалиста. А вот причина такой жесткой щетины – повышенный тестостерон, вероятно, что именно от этого они могут чаще изменять. Частые посетители парикмахерских – это мужчины, которые ухаживают за собой. И среди них процент людей, у которых есть любовницы, очевидно, выше, чем у редких посетителей салонов красоты", – говорит Полеев.

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Кроме того, неверными чаще оказываются и те мужчины, которые часто посещают магазины одежды:

"То же самое касается магазинов одежды – по статистике, у тех, кто часто туда ходит, у того и женщин больше".

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