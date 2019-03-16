Как украинка стала законодателем моды в США: история успеха

Пожалуй, повторить успех киевлянки Валентины Саниной-Шлее, покорившей столетие назад мир американской моды, не удалось еще ни одному дизайнеру. В ее платья одевался весь заокеанский бомонд от Греты Гарбо до Одри Хепберн, а ее салон "Valentina" конкурировал с модным домом мадемуазель Шанель.

Санина принадлежала к фатальному типу женщин, которые своим магнетизмом притягивали к себе нужных людей и умели оказаться в нужном месте в нужное время. И хотя считать ее частью украинской диаспоры не стоит, но оставленный ею след в истории голливудской моды, стоит внимания.

Валентина Санина Фото: izuminki.com

Любовь и эмиграция

О дореволюционном периоде жизни Саниной известно очень мало. Она родилась в 1894 года в Киеве, где закончила гимназию и драматические курсы и выступала на театральной сцене. В 1918 году Валентина переехала в Харьков, где продолжала работать в качестве театральной актрисы.

Однажды в кабаре при харьковском Доме артиста она познакомилась с Александром Вертинским. Санина пленила его своей красотой и живым умом. Об их первой встрече он позже вспоминал: "Она была очень эффектна, эта женщина. Ее голова была точно в золотой короне.... она была похожа на пушистую ангорскую кошку... Я понял, что погиб, но без боя сдаваться не собирался".

Валентина Санина Фото: elegantnewyork.com

Вскоре Вертинский уехал на гастроли в Одессу, а Санина оказалась в Крыму. Писатель еще долго не мог забыть Валентину, посвящал ей романсы, даже спустя много лет писал о ней стихи. Она же в Крыму познакомилась с предпринимателем Георгием Шлее и вышла за него замуж. Супруги уехали в Турцию, оттуда перебрались в Европу, а затем поселились в США.

Валентина Санина и Георгий Шлее Фото: pate.in.ua

"Платья от Валентины"

В США Георгий стал успешным театральным импресарио, а Валентина попробовав снова стать актрисой, занялась дизайном одежды. В 1928 году она открыла в Нью-Йорке свой дом моды "Valentina Gowns" ("Платья от Валентины"), который вскоре стал очень популярным среди голливудской богемы.

Фото: izuminki.com

Валентина Санина Фото: izuminki.com

Наряды Саниной отличались сочетанием простоты, удобства и роскоши. Она ввела в моду китайские жакеты и платья с японскими поясами-оби, тюрбаны и вуали, платья и пальто с капюшонами, юбки-брюки и шляпы-кули. В 1940-х годах Валентина стала одним из самых модных и дорогих дизайнеров одежды в США и самым востребованным модельером бродвейских постановок.

Валентина Санина Фото: informsklad.ru

Фото: pate.in.ua

Валентина работает с Гретой Гарбо Фото: izbrannoe.com

Юбка и шляпка Valentina, принадлежавшие Грете Гарбо Фото: names.ru

Женская дружба: от любви к ненависти

Неудивительно, что в элегантные и лаконичные наряды Саниной одна за другой стали наряжаться главные модницы Америки. Однажды порог ее салона переступила Грета Гарбо, которая вскоре стала ее постоянной клиенткой.

Валентина Санина и Грета Гарбо Фото: pate.in.ua

Грета и Валентина быстро подружились: они были очень похожи внешне, любили проводить вместе время и подшучивать над американской богемой, иногда выдавая себя на публике друг за друга. Однако их дружба неожиданно завершилась: муж Саниной познакомился с Гарбо и влюбился в нее. Актриса ответила ему взаимностью, но от жены Георгий уходить не собирался, и на всех светских мероприятиях они появлялись втроем.

Грета Гарбо и Георгий Шлее Фото: pate.in.ua

Позже Гарбо даже купила квартиру в том же доме, где жила семья. Валентине приходилось мириться с тем, что каждое лето Грета и Джордж проводили вместе. После смерти мужа в 1964 году оказалось, что все свое состояние он завещал Гарбо, а у Саниной осталась только квартира в Нью-Йорке. Также она до конца своих дней не могла простить бывшей подруге этой измены.

"Равняйся на век, а не на год"

Создательница любимых платьев классического Голливуда умерла в 1989 году. Добившись невероятной славы и признания за рубежом, она всегда учила не равняться в моде на год, а равняться на век, и шила платья, одеть которые могла бы каждая модница даже сегодня.

Валентина Санина Фото: lichnosti.net

Отметим, на многие из ее нарядов можно посмотреть в американском музее "Метрополитен".

Модели, созданные Валентиной Саниной-Шлее. Музей Метрополитан, Нью-Йорк Фото: izuminki.com

Платье и два пальто авторства Валентины, принадлежавшие Грете Гарбо Фото: izuminki.com

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram