Не смотря на популярность тренда естественного старения, буддистское спокойствие для отрешенного наблюдения за тем, как время меняет твою внешность, есть не у многих.

Возрастные изменения по-прежнему пугают, а аnti-age индустрия процветает и осваивает новые горизонты. По данным международного консалтингового агентства Global, оборот антивозрастного рынка (здесь все: от косметологических процедур и пластической хирургии до детокс-программ и физиотерапии) к 2021 достигнет $331.41 миллиардов. В какую сторону будет меняться эта отрасль, какие методы и средства в недалеком будущем помогут перехитрить время? Попробуем спрогнозировать.

Если образно, anti-age рынок растет в 3D формате. Он не только углубляется и стремится ввысь, но и расширяется: на Западе, да и у нас тоже, увеличивается процент мужчин-покупателей антивозрастных продуктов и сервисов. Сюда же, к росту в 3D – использование уходовых средств с юных лет. Вeauty-религия молодых леди теперь включает правило: чем раньше начинаешь применять правильные кремы, тем больше шансов отсрочить старение. Что касается самого состава "правильных" препаратов будущего, есть все предпосылки, что акцент будет сделан на персональной информации на уровне ДНК. В косметологии будут развиваться составы и кремы с гормональными и пептидными элементами с индивидуально подобранными на уровне генов комбинациями. Уже сейчас мы можем воздействовать на генетические механизмы, вовлеченные в процесс старения, с помощью активных эпигенетических средств. Мы в состоянии активно и благоприятно влиять на микробиом кожи, а это открывает возможности не только сохранить ее здоровье и красоту, но и лечить кожные болезни. Самые прогрессивные методики будущего будут направлены именно на регенерацию кожи на клеточном уровне, активацию ее собственного потенциала, к примеру, стимуляция фибробластов к синтезу коллагена и эластиновых волокон.

Еще одна из тенденций, которая существует сегодня и будет активно развиваться – отказ от любых травматичных, агрессивных процедур и движение в сторону естественных, не требующих длительной реабилитации. Уходят в прошлое повреждающие кожу мануальные чистки, перманентные наполнители и красители, акриловые и гелевые покрытия ногтевых пластин. Будущее – за безопасными технологиями без побочных эффектов. И в эту тенденцию идеально вписываются лазеры. Расширение возможностей лазеров – один из самых ярких мировых трендов, которые я наблюдаю. Если изначально лазеры разрабатывались в основном для косметологических целей, то сегодня они вышли за их рамки и справляются с вопросами, не решаемые ни таблетками, ни уколами. Лазеры нового поколения могут все: от омоложения с эффектом пластической операции, устранения гиперпигментации, рубцов, растяжек кожи до лечения системных болезней. Уверена, в будущем их возможности будут только расти.

Перспективное направление – домашние бьюти-гаджеты. Конечно, они не заменят визитов к косметологу и дерматологу, но вполне могут стать альтернативой и подспорьем для профессиональных процедур. Один из последних примеров – разработка д октора Денниса Гросса, создателя одноименной косметической марки. Доктор Гросс изобрел светодиодную лампу для лечения акне: синий свет борется с бактериями, красный уменьшает воспаление и подсушивает прыщи. Все указывает на то, что в будущем подобные технологии будут множиться и развиваться.

Не удивлюсь, если лет так через десять-двадцать приемы в клиниках врачи будут вести в паре с виртуальным коллегой, наделенным искусственным интеллектом. Уже сегодня AI активно задействован в 3-D программах прогноза возрастных изменений и разработке комплексов косметологической коррекции. Цифровой разум анализирует внешние данные клиента в разных проекциях, подробно описывает, как и когда будут меняться черты лица, и выдает детальную программу предупреждения старения. Программе можно ставить любые задачи, например, разработать комплекс лазерных процедур с заданными сроками и целями. Пока что такие процедуры – экзотика, но в будущем, вполне возможно, они станут такими же привычными, как ультразвуковое исследование или измерение давления.

Параллельно с развитием anti-age технологий меняется само отношение к возрасту и его внешним проявлениям. Оценка возрастных изменений со знаком "минус" становится все менее модной. Растет количество агентств, специализирующихся на возрастных моделях, актеры в возрасте 50+ не "уходят на пенсию", а входят в новые образы, получают новые роли. В целом, как подметила моя коллега Тийна Орасмяэ-Медер, врач-дерматокосметолог, эксперт по разработке косметических средств, индустрия развивается в направлении отказа от эйджизма. "Возраст – это нормально, старение – это красиво" -- примерно так звучат новые формулировки маркетологов. В европейских странах обсуждается законодательный запрет на использование самого термина anti-age. Один из вариантов замены – pro-age подход, то есть – осознанное отношение к возрастным изменениям, поддержание здоровья и замедление появления изменений, которые ухудшают функциональное состояние кожи и организма в целом. На мой взгляд, будущее за всем, что позволяет максимально сохранять здоровье. Суть современного антиэйджинга – в стремлении к снижению страха старения и принятию себя как уникальной личности вне времени и возраста. Инструменты, которые помогут приблизиться к идеальной концепции – здоровый образ жизни, осознанное, разумное питание, не построенное на системе ограничений, регулярная физическая активность, лаконичный, но эффективный уход за кожей, оптимистичный взгляд на жизнь, интерес к ней во всех ее проявлениях.

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