Как распознать бабника: топ-5 признаков неверного мужчины

Для любой женщины нет ничего хуже, чем стать очередной жертвой легкомысленного и несерьезного мужчины. Отношения с ним не могут принести ей ничего, кроме страданий, переживаний и потерянного времени.

Поэтому очень важно научиться распознавать и отваживать от себя таких ухажеров. О том, какие признаки выдают в мужчине бабника – читайте в материале OBOZREVATEL.

Фото: edinstvennaya.ua

Он – мастер комплиментов

Засыпает девушку приятными словами с ног до головы. Для нежностей ему не нужны поводы. Просто бабник знает: девушка любит ушами и умело пользуется этим.

Фото: wday.ru

Не рассказывает много о себе

Хотя он и любитель поговорить, вам будет казаться, что вы ничего не знаете о нем вовсе. Также он уходит от прямых вопросов о других девушках, оправдываясь, что на данный момент его интересуете только вы.

Фото: soulblog.ru

Не строит планов

Бабники всегда уклончиво отвечают на вопросы вроде "когда мы встретимся в следующий раз?" И не потому, что они против встречи, а потому что они сами не знают, с кем и в чьей постели окажутся к концу вечера.

Фото: kolobok.ua

Он забывчив

Бабники, как правило, не очень внимательны к тому, что вы им рассказываете, и они с легкостью могут спутать одну свою партнершу с другой. Кстати, именно поэтому они редко называют своих подруг по имени.

Фото: soulblog.ru

Влюбляет в себя два счета

Вы млеете от такого мужчины с первых секунд – это тот крючок, на который они цепляют всех женщин. Бабники отключают логику и давят на приятные эмоции.

Фото: ellex.net

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