Как приготовить торт ''Наполеон'': простой рецепт вкусного десерта на Новый год

Торт "Наполеон" является одним из самых популярных десертов, для приготовления которого не нужно тратить слишком много времени и денег.

OBOZREVATEL делится простым пошаговым рецептом аппетитного торта, который поможет украсить ваш стол для встречи Нового 2019 года.

Ингредиенты:

Для теста:

750 г муки

2 яйца

Соль

5 мл уксуса

220 мл воды

600 г сливочного масла

Для крема:

1 л молока

320 г сахара

6 желтков

130 г муки

1 банка сгущенного молока

350 г сливочного масла

Ванилин

Торт Наполеон hochu.uа

Приготовление:

Сделать тесто для торта. Для этого яйцо, соль, уксус и воду смешать и поставить в холодильник на 15 минут. Сливочное масло натереть на терке и смешать с мукой. Замесить тесто, затем соединить с охлаждённой массой. Хорошо перемешать и убрать в холодильник на 2 часа. Тесто раскатать в тонкие пласты и отпекать в духовке при температуре 270 градусов в течение 2-3 минут до светло-золотистого цвета. Далее сделать крем: молоко соединить с сахаром и вскипятить, затем охладить. Желтки соединить с мукой и ванилином, проварить на медленном огне до закипания, охладить. Сливочное масло взбить до белого цвета, затем постепенно добавлять сгущённое молоко, не переставая взбивать. Соединить все три полученные смеси, осторожно перемешивая. Отпеченное тесто промазать кремом, собирая 8 слоев. Поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы коржи пропитались кремом.

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