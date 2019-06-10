Как правильно питаться: чемпионка мира по фитнесу поделилась секретами красивой фигуры

В повседневном питании хорошо соблюдать принцип 80/20. Это значит, что 80% съеденных продуктов должны идти на пользу организму: оздоравливать его и придавать сил. Остальные 20% – можно есть все, что захочется.

Такой совет озвучила в эфире ObozTV знаменитая украинская спортсменка, абсолютная чемпионка мира по фитнесу Оксана Оробец.

Оробец перечислила продукты, которые стоит полностью исключить из своего рациона – или хотя бы свести их употребление к минимуму.

Во-первых она посоветовала отказаться от сахара и продуктов, в которые он входит.

"И не нужно употреблять сахарозаменители. От них еще больше проблем. Ешьте овощи, фрукты", – уточнила спортсменка.

Второй запрет – на жареное.

И третий – на рафинированную или очищенную еду.

"Очищенная еда – например, белый шлифованный рис или овсяные хлопья. Во-первых, это не диетическая еда. Во-вторых, с теми же хлопьями появляется больше проблем по здоровью, чем если бы вы ели овсяную крупу. Рафинированная еда очищена от всего полезного, что есть в самом продукте", – объяснила Оробец.

Количество приемов пищи, отметила она, для каждого человека индивидуально. Но в целом составляет от 3 до 5 раз в день.

"Нужно есть по мере того, как вы проголодаетесь", – подчеркнула фитнес-чемпионка.

Оксана Оробец Facebook.com/o.orobec

Также Оксана Оробец в интервью ObozTV раскрыла "правило воды". Спортсменка рассказала не только о том, как индивидуально рассчитать нужное количество жидкости в день, но и о "волшебном" химическом составе воды.

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