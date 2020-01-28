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28 января • обновлено в 04:54
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Как понять, что вы стареете раньше времени: три неожиданных признака

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Первые признаки старения – это то, с чем каждая женщина хочет столкнуться как можно позже. Но, к сожалению, не всем везет, и их настигает преждевременное старение.

Как понять, что вы стареете раньше времени – рассказал "Рамблер".

Как понять, что вы стареете раньше времени: три неожиданных признака

Фото: journal.avers3.com

Тонкая кожа

Если вы заметили, что кожа на руках стала тонкой и сухой, и к тому же через нее ярко просвечивают вены, это верный признак преждевременного старения, если вам еще нет 30 лет. Если же руки выглядели так всю жизнь, переживать по этому поводу не стоит.

Как понять, что вы стареете раньше времени: три неожиданных признака

Фото: jlica.ru

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Лишний вес

Также если лишние килограммы у вас скапливаются исключительно в области талии и живота – стоит обратиться к специалисту. Такой симптом сигнализирует о том, что ваш организм стал хуже функционировать.

Как понять, что вы стареете раньше времени: три неожиданных признака

Фото: total.kz

Синяки и царапины

Если вам меньше 45 лет, но при этом синяки на коже возникают от малейшего ушиба и долго не проходят –это свидетельствует о преждевременном старении организма. То же самое медики говорят и о царапинах.

Как понять, что вы стареете раньше времени: три неожиданных признака

Фото: gb4miass74.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно ученые назвали фрукт, который способен замедлять процессы старения в организме. Он растет преимущественно в Китае и Таиланде.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
Красота старение
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