Как понять, что девушка вас хочет: 7 верных признаков

Сексолог и автор Youtube-канала об отношениях Надя Бокоди назвала семь признаков того, что девушка хочет мужчину.

Как цитирует эксперта Daily Star, женщины зачастую не демонстрируют свою заинтересованность, поэтому мужчинам нужно знать, как расшифровать знаки.

Cosmo.ru

Она прихорашивается при вас

Если в вашем присутствии девушка начинает поправлять прическу или одежду, а также следит за осанкой — это верный признак заинтересованности.

Она считает вас забавным

Также о том, что вы понравились девушке, говорит и тот факт, если она смеется над вашими шутками громче других.

Tv.ua

Она то и дело поглядывает на вас

Девушка, которая заинтересовалась вами, будет строить глазки до тех пор, пока вы не обратите на нее внимание.

Она идет на тактильный контакт

Если девушка невзначай дотрагивается до вашей руки или даже одежды, знайте: ваши шансы явно высоки.

theladies.ru

Она ищет общения с вами

Любую возможность лишний раз поболтать с вами будет использовать девушка, которой вы понравились.

Она делает вам комплименты

Комплименты могут выражаться не только в словах, но и в мимике и жестах.

Она часто пишет вам сообщения

Конечно, сами по себе сообщения — еще могут ничего не значить. Однако в связке с другими признаками, это может сказать о многом.

Cosmo.ru

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