Великий Пост: как себя вести и к чему готовиться

Великий пост – главный и самый древний церковный пост, который в 2019 году проходит с 11 марта по 27 апреля. Это период очищения, прощения и обновления, поэтому к нему нужно подготовиться.

OBOZREVATEL расскажет, как провести Великой пост и настроить организм.

Мужчина и женщина в церкви patriarchia.ru

Подготовка к Великому посту

Великий пост сопровождается довольно строгой диетой, поэтому организму сложно резко перестроится на такой режим. Подготовка к посту должна начинаться за неделю до его старта. Кисломолочные продукты можно исключить в самую последнюю очередь. Таким образом, организм не ощутит стресса и подготовится к посту.

Также стоит убрать квартиру или дом, потому что Великий пост считается временем очищения, а провести его в грязном жилище просто не имеет смысла.

Люди постятся, чтобы стать чище и лучше, поэтому перед постом хорошо будет сделать доброе дело и настроится на обновления. Также для удобства можно подготовить список рецептов блюд, которые можно кушать во время поста, чтобы разнообразить свое меню.

Полезная пища edinstvennaya.ua

Правила проведения Великого поста

Первую неделю поста нужно провести с особой строгостью. В субботу и воскресенье принимать пищу с растительным маслом.

Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы, которое в 2019 году состоится 7 апреля, и в Вербное воскресенье — 21 апреля. В Лазареву субботу (20 апреля) разрешается рыбная икра. В страстную пятницу (26 апреля) нельзя кушать до выноса плащаницы – ткани с изображением тела Христа в гробу.

Плащаница foma.ru

Также в Великий пост необходимо соблюдать чистоту мыслей, желаний и поступков. В это время надо как можно дальше удалиться от зла, подавлять в себе гнев, отлучиться от похоти и лжи.

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