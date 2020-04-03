Как не запустить себя: топ-5 полезных привычек на карантине

Фитнес-эксперт Ярослав Сойников рассказал о ежедневных правилах во время карантина, которые помогут сделать организм сильнее и поддерживать тело в форме.

Так, советами Сойников поделился специально для OBOZREVATEL.

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Движение

Даже, если вы весь день находитесь дома, двигаться необходимо. Не забывайте об утренней зарядке, также эксперт рекомендует не исключать тренировки. Благодаря онлайн-тренировкам заниматься спортом можно и дома.

Однако Сойников отмечает, что тренировки должны быть с умеренной нагрузкой, которая соответствует вашему уровню.

Режим питания

В вашем рационе должны быть зелень, овощи, фрукты, рыба и нежирное мясо, растительные масла, бобовые, каши, яйца, орехи и семена. Приемов пищи может быть три.

Также следует избегать перекусов сладостями. По мнению эксперта, лучший перекус на карантине – это вода. Кроме того, на карантине лучше отказаться от алкоголя – он нарушает сон, мешает процессам похудения и восстановления, угнетает работу иммунной системы.

neosports.ru

Придерживаться графика

Для того, чтобы легко адаптироваться к условия карантина, придерживайтесь привычного режима дня: вставайте, ешьте и ложитесь в одно и то же время.

Контролируйте стресс

Уделяйте меньше внимания чтению плохих новостей. Вместо этого, используйте дыхательные практики, медитацию и йогу, чтобы снизить уровень стресса.

Если вы чувствуете усталость, раздражительность, апатию, нужно отдохнуть и восстановиться, а затем начать начать активно заниматься спортом.

rambler.ru

Сон

Сон способствует похудению и укреплению иммунитета, снимает воспалительные процессы и снижает стресс. Важно следить и за его количеством, и за качеством. По количеству есть норма – 7-8 часов каждую ночь. Ложиться спать нужно до 23:00.

Также перед сном следует убрать яркое освещение и гаджеты, а температура в комнате должна быть около 19 градусов.

ukrainianwall.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что диетолог Ольга Усенко рассказала, как правильно питаться на карантине, чтобы оставаться в форме.

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