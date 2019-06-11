"Как не стыдно?" Российскую звезду ТВ раскритиковали за откровенное фото

43-летняя российская ведущая Тина Канделаки поделилась вызывающим фото в сети.

Так, она опубликовала снимок на своей странице в Instagram. На фото звезда позирует в прозрачном белье и демонстрирует подтянутую фигуру. Но поклонники не одобрили это фото, и всячески начали унижать Канделаки.

"Вот как не стыдно вам? Что за фото? А че сразу не голая?",- не останавливались поклонники.

На своей странице она рассказала как же ухаживать за собой сильной половине человечества. Лайфхаки сразу же раскритиковали, и призвали ведущую не пользоваться услугами косметологов и перестать давать советы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Канделаки вызвала неоднозначную реакцию сети. Она опубликовала видео из спортзала, где занималась в лосинах с высокой талией, коротком топе розового цвета.

На светских вечеринках телеведущая часто появляется в откровенных нарядах. Например, зимой она пришла на прием президента РФ Владимира Путина в Большой театр в пиджаке на голое тело. Из-за подобных выходов звезду часто критикуют.

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