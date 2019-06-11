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/Женский журнал

"Как не стыдно?" Российскую звезду ТВ раскритиковали за откровенное фото

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43-летняя российская ведущая Тина Канделаки поделилась вызывающим фото в сети.

Так, она опубликовала снимок на своей странице в Instagram. На фото звезда позирует в прозрачном белье и демонстрирует подтянутую фигуру. Но поклонники не одобрили это фото, и всячески начали унижать Канделаки.

Под моим прошлым постом с лайфхаками один подписчик-мужчина задал интересный вопрос: а как же ухаживать за собой сильной половине человечества? Рассказываю)) ⠀ 1. Используйте патчи с углем бамбука от @ansaligy для устранения темных кругов и припухлостей под глазами. 15 минут — и готово; ⠀ 2. Крем для контура глаз AnsaLigy. Наши продукты созданы для разных типов кожи и подходят мужчинам не меньше, чем женщинам; ⠀ 3. По этому же принципу рекомендую клеточную воду от @institut_esthederm. Она освежает и способствует замедлению процессов старения кожи; ⠀ 4. Тканевые маски @sorryformyskin — бюджетный вариант средства, которое извиняется за алкоголь, сигареты и сладости)) ⠀ Знаете другие чудо-средства? Делитесь!

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

"Вот как не стыдно вам? Что за фото? А че сразу не голая?",- не останавливались поклонники.

"Как не стыдно?" Российскую звезду ТВ раскритиковали за откровенное фото
"Как не стыдно?" Российскую звезду ТВ раскритиковали за откровенное фото
"Как не стыдно?" Российскую звезду ТВ раскритиковали за откровенное фото
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На своей странице она рассказала как же ухаживать за собой сильной половине человечества. Лайфхаки сразу же раскритиковали, и призвали ведущую не пользоваться услугами косметологов и перестать давать советы.

"Как не стыдно?" Российскую звезду ТВ раскритиковали за откровенное фото
"Как не стыдно?" Российскую звезду ТВ раскритиковали за откровенное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Канделаки вызвала неоднозначную реакцию сети. Она опубликовала видео из спортзала, где занималась в лосинах с высокой талией, коротком топе розового цвета.

На светских вечеринках телеведущая часто появляется в откровенных нарядах. Например, зимой она пришла на прием президента РФ Владимира Путина в Большой театр в пиджаке на голое тело. Из-за подобных выходов звезду часто критикуют.

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Персона
Тина Канделаки
Место
Россия
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