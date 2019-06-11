"Как не стыдно?" Российскую звезду ТВ раскритиковали за откровенное фото

43-летняя российская ведущая Тина Канделаки поделилась вызывающим фото в сети.
Так, она опубликовала снимок на своей странице в Instagram. На фото звезда позирует в прозрачном белье и демонстрирует подтянутую фигуру. Но поклонники не одобрили это фото, и всячески начали унижать Канделаки.
Под моим прошлым постом с лайфхаками один подписчик-мужчина задал интересный вопрос: а как же ухаживать за собой сильной половине человечества? Рассказываю)) ⠀ 1. Используйте патчи с углем бамбука от @ansaligy для устранения темных кругов и припухлостей под глазами. 15 минут — и готово; ⠀ 2. Крем для контура глаз AnsaLigy. Наши продукты созданы для разных типов кожи и подходят мужчинам не меньше, чем женщинам; ⠀ 3. По этому же принципу рекомендую клеточную воду от @institut_esthederm. Она освежает и способствует замедлению процессов старения кожи; ⠀ 4. Тканевые маски @sorryformyskin — бюджетный вариант средства, которое извиняется за алкоголь, сигареты и сладости)) ⠀ Знаете другие чудо-средства? Делитесь!
"Вот как не стыдно вам? Что за фото? А че сразу не голая?",- не останавливались поклонники.
На своей странице она рассказала как же ухаживать за собой сильной половине человечества. Лайфхаки сразу же раскритиковали, и призвали ведущую не пользоваться услугами косметологов и перестать давать советы.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Канделаки вызвала неоднозначную реакцию сети. Она опубликовала видео из спортзала, где занималась в лосинах с высокой талией, коротком топе розового цвета.
На светских вечеринках телеведущая часто появляется в откровенных нарядах. Например, зимой она пришла на прием президента РФ Владимира Путина в Большой театр в пиджаке на голое тело. Из-за подобных выходов звезду часто критикуют.
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