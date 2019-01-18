Как найти себе парня: топ-3 полезных совета

Наверное каждой девушке знакомо то чувство, когда достало одиночество и хочется быть просто кому-то нужной. Поэтому если личная жизнь не клеится, не нужно сидеть сложа руки. Всегда есть шанс найти себе парня, даже если кажется, что все нормальные уже перевелись.

OBOZREVATEL подскажет секрет, как перестать быть одинокой и найти мужчину своей мечты.

Полюбите себя

Фото: cosmetic.ua

Прежде чем понравиться кому-то, вы должны в первую очередь понравится себе. Будьте ухоженными, красивыми, начитанными, интересными, и тогда кто-то точно вас заприметит. Также любите не только свои достоинства, а и недостатки. Но помните, любой недостаток можно исправить, если над ним работать.

Перестаньте себя недооценивать, ведь уверенные в себе люди привлекают больше внимания. Это будет ваш первый шаг к построению счастливых отношений.

Выйдите из дома

Фото: my-day.pro

Конечно у вас нет парня, и круг общения ограничен, ведь вы целыми днями сидите дома, или гуляете в одних и тех же местах. Выйдите из своей зоны комфорта и начните знакомиться с новыми людьми. Пускай сначала будет страшно и неловко, но зато результат не заставит себя долго ждать. Ведь чем больше людей вы будете знать, тем вероятнее, что среди них окажется ваш новый парень.

Не требуйте невозможного

Фото: Wday

Знакомится и заводить отношения бывает трудно, когда у вас есть четкий список того, каким бы вы хотели видеть своего парня, а каким ему точно не следует быть. Относитесь ко всему проще: если у него не карие глаза, как в ваших мечтах, а голубые — это не повод списывать его со счетов.

Также не завышайте требования к вашему будущему партнеру. Если у вас в списке есть пункты: уважение, забота и поддержка, то это нормально. Ну а если вы придумали себе, что он должен быть красивым, умным, общительным, спортсменом, да и еще переводить бабушек через дорогу — задумайтесь, возможно поэтому вы до сих пор одиноки?

Как сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова, известная украинским зрителям как ведущая пост-шоу третьего сезона "Холостяк", рассказала как понравиться мужчине.

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