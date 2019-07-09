"Сваты" в Украине: как изменилась актриса, игравшая Женю

Украинская актриса Анна Кошмал, известная ролью внучки-подростка Жени в сериале "Сваты–5", заметно выросла.

Ради этой роли девушка перекрасила цвет волос и сумела показать все "прелести" переходного возраста своего персонажа, быстро став одной из главных восходящих украинских звезд кино. OBOZREVATEL покажет, как изменилась Кошмал с момента первого появления в "Сватах".

Анна Кошмал edinstvennaya.ua

Девушка родилась в Киеве. Ее отец – военный, а мать – педагог. С детства она занималась в музыкальной школе и танцевальной студии, реализуя свои творческие способности.

Анна Кошмал zen.yandex.ru

Будучи подростком, девочка была неформалом и часто уходила из дома. По ее собственным словам, только позже она осознала, что пришлось выдержать ее родителям.

Карьера

Благодаря занятиям в театральной студии Анну Кошмал пригласили на кастинг в киностудию, но на какую роль, девушке не сказали. После утверждения она узнала, что ей предстоит сниматься в пятом сезоне сериала"Сваты", который очень любили ее родители.

Анна Кошмал

17-летняя Анна сыграла повзрослевшую внучку Женю — своенравного подростка-гота. Кошмал — блондинка, но для роли Женьки ей пришлось перекраситься в брюнетку, в таком образе она и снялась в 5 и 6 сезоне сериала "Сваты".

Жизнь после "Сватов"

У Анны уже большая фильмография, она снялась более, чем в 20 фильмах. Кроме "Сватов" были фильмы " Село на миллион", "Сашка", "Хороший парень", "Слуга народа" и другие.

Анна Кошмал vilingstore

Фотосессия для “Maxim”

В 2015 г. Анне предложили сняться для журнала “ Maxim” и она согласилась.

Анна Кошмал maximonline.ru

Кроме участия в фотосессии, Анна дала интервью, в котором рассказала о том, что если бы не студия “Квартал 95” ее жизнь наверняка сложилась бы по-другому и что она скорее всего бы занималась танцами.

Анна Кошмал maximonline.ru

А что сейчас?

Сейчас в жизни Анны Кошмал серьезные перемены, 24-летняя актриса впервые стала мамой. По этой причине Кошмал не смогла сняться в фильме "Сумасшедшая свадьба", где ей предлагалась главная роль.

Анна Кошмал kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, всплыли пикантные фото молодой звезды сериала "Сваты".

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