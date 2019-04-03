Как избавиться от стресса за неделю: лучшие способы

В жизни каждого человека достаточно стрессовых ситуаций, которые приводят к ухудшению психического состояния. Одни люди с этим справляются достаточно легко, другим же требуется больше времени и стараний, чтобы определиться, как побороть стресс.

Поэтому издание The Huffington Post предложило вписать в свой дневник по одной "антистрессовой" задаче в день и за неделю посмотреть, как изменится ваша жизнь.

Понедельник — аромат кофе

Фото: truekyiv.com

По словам экспертов, неделю нужно начинать с кофе. Ведь он не только бодрит, но его запах помогает освободиться от стресса. Отмечается, что в 2008 году исследователи заявили о том, что такое действие кофейного аромата объясняется определенными антиоксидантами.

Вторник — авокадо

Фото: nnd.name

Кроме того, нужно обязательно кушать авокадо — это еда-антистресс. Мононасыщенные жиры помогают снизить давление, а калия в авокадо больше, чем в банане.

Новости Названа опасность хронического стресса для здоровья и фигуры

Среда — зеленый чай

Фото: belnovosti.by

Также, по словам экспертов, зеленый чай не напрасно ассоциируется с ощущением покоя. В этом напитке есть аминокислота L-тианин, которая положительно влияет на душевное состояние и может замедлять сердцебиение.

Четверг — активная дорога на роботу

Фото: cortobike.ru

Отмечается, что британские ученые в свое время выяснили, что те работники, которые достаются места работы не просто сидя в кресле автомобиля или общественном транспорте, а крутя педали велосипеда или идя пешком, в течение дня испытывают меньше стресса. Ведь они способны лучше сконцентрироваться на своих задачах.

Пятница — йога

Фото: goldsgym.ru

Также специалисты отметили, что занятия йогой помогают расслабиться и избавиться от стресса. Например, йога смеха выравнивает сердечный ритм.

Суббота — прогулка в парке

Фото: Update

Прогулки на природе также полезны людям, страдающим от тревоги и депрессии. Ведь они приводят к высвобождению эндорфинов, то есть веществ, отвечающих за хорошее настроение.

Воскресенье — шоколад

Фото: articles.ua

Также сладкое помогает снизить уровень гормона стресса — кортизола и полезно для работы сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Университета Массачусетс-Лоуэлл назвали продукт, снижающий стресс и агрессивность.

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