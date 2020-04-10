Как и чем проверяют продукты питания во время карантина: "Ревизор" раскрыл детали

Новый канал запустил серию спецвыпусков "Ревизор. Карантин", которые рассказывают о том, как проверять продукты питания в магазинах и службах доставки.

Премьера состоится 16 апреля в 18:00. Ведущая Юлия Панкова специально для OBOZREVATEL раскрыла детали проверки заведений питания, сервисов доставки еды, заправок и магазинов на соблюдение санитарно-гигиенических требований.

Pixabay

"Заведения питания, которые продолжили свою работу, тоже должны были адаптироваться к новым вызовам. Ведь они обязаны соблюдать все требования и нормы Минздрава во время карантина, чтобы избежать инфицирования клиентов коронавирусом", – отметила Панкова.

Также она добавила, что съемочная группа тоже должна придерживаться всех требований безопасности.

Пресс-служба Нового канала

"Мы сделали тест на коронавирус. К счастью, результат у всех отрицательный. На локации соблюдаем все санитарно-гигиенические нормы. Команда надевает специальные халаты, чепчики, бахилы, перчатки и очки. Камеры дезинфицируем и накрываем медицинскими халатами. А еще – все придерживаются дистанции", – подытожила Юлия.

Для проверки продуктов телеведущая вооружилась люминометром – прибором, который проверяет на чистоту все, чего люди обычно касаются в супермаркетах и на заправках.

Пресс-служба Нового канала

"Проверки позволяют наглядно показать, какие опасные инфекции могут быть на корзинах, тележках, открытых фруктах и овощах в супермаркетах. И почему так важно соблюдать правила гигиены и надевать перчатки", – рассказала Панкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая программы "Ревизор", кулинар Юлия Панкова поделилась перечнем продуктов, которые будут полезны во время карантина из-за коронавируса.

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