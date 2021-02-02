Как длина пальцев связана с выбором еды: найдена необычная связь

Ученые из Норвегии и Китая заявляют, что длина пальцев человека может показать, кто заказывает "мужскую" еду, например, гамбургеры, а кто "женскую" – салаты.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, эксперты изучили разницу в длине указательного и безымянного пальцев – и то, как это связано с выбором еды. В исследовании они проводили тесты с 216 участниками из Китая. В группе было одинаковое количество мужчин и женщин.

Ученые узнали, что воздействие половых гормонов во время внутриутробного развития человека влияет на его образ жизни и пищевые привычки сильнее, чем можно предположить. Если указательный палец длиннее безымянного, воздействие тестостерона было небольшим, и такую руку называют "женской" независимо от пола ее владельца. И наоборот, если безымянный палец длиннее указательного, воздействие тестостерона в утробе матери было высоким, и руку такого человека условно называют "мужской".

Тесты показали, что мужчины и женщины с "мужской" рукой чаще выбирали еду, которая традиционно считается "мужской", например, бургеры вместо салата и обычную кока-колу вместо диетической. Люди с "женской" рукой делали наоборот.

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