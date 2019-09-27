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27 сентября • обновлено в 18:44
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/ Женский журнал

Известный дизайнер из РФ вступился за жену Зеленского

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Известный российский стилист и дизайнер Влад Лисовец высказался по поводу образа жены президента Украины Владимира Зеленского Елены на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке.

Так, он заявил, что наряд Зеленской был очень элегантным и свежим, поэтому его критика неуместна, сообщает URA.RU.

Влад Лисовец и Елена Зеленская

Влад Лисовец и Елена Зеленская

"Это женственный и в то же время солидный наряд. Выглядит очень симпатично, без какой-либо вульгарности. Другое дело, что в головах у людей, которые видят в этом какие-то отходы от "канонов", — сказал Лисовец.

Елена Зеленская в США — стильный образ

Елена Зеленская в США — стильный образ

Фото из Instagram

Новости
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По словам стилиста, сейчас в моде "время свободы", поэтому в выборе одежды следует ориентироваться только на свой вкус.

"Одежда потеряла такой официоз, как в то время, когда нужно было подбирать ее для какого-либо определенного случая. Конечно, у первых леди немного другая жизнь, но если посмотреть, какими были их наряды на протяжении последних пяти лет, то мы увидим, что они меняются", — объяснил Лисовец.

Елена Зеленская в голубом костюме

Елена Зеленская в голубом костюме

Фото из Instagram

Елена Зеленская в костюме-тройке

Елена Зеленская в костюме-тройке

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ выдали нелепый фейк о Елене Зеленской. Они написали, что жена президента Украины пришла на ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development во время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

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Персона
Елена Зеленская
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
?!? А что говорят по поводу наряда жены пуцина?!? Ааааа......я забыл, он же по мальчикам в трусиках))))
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Одяг, безперечно, гарний. Як і ця жінка. Інша справа, що Олена Зеленська у цьому одязі почувається дискомфортно - і це видно і відчутно для стороннього глядача. Перегляньте фото, де вона у спортивному костюмі - зовсім інший настрій і самопочуття, для неї спортивний домашній стиль природний. Вона не публічна людина, і не хоче нею бути. Але ж --що поробиш.
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