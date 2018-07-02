Известная plus-size модель показала полностью голое тело

Известная пышнотелая plus-size модель Тесс Холлидей снялась в откровенной фотосессии.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала полностью обнаженной на природе.

При этом 32-летняя женщина подчеркнула, что абсолютно не стыдится своих пышных форм и "не собирается никому ничего доказывать".

"Сначала я говорила: "Я здорова, мой холестерин в норме, у меня нет высокого кровяного давления, у меня нет диабета" … Реальность заключается в том, что я не должна ничего объяснять и доказывать, здорова я или нет, потому что это только мое дело", – написала Холлидей под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самая сексуальная plus-size модель похвасталась сочным телом в бикини.